Keby sa mužstvu vyhli zranenia, tak mohlo prísť viac víťazstiev (+ ŠTATISTIKY JESENE)

Piata liga východ stihla odohrať len desať kôl a predstavila sa v nej aj dvojica zástupcov z okresu Levice. Jedným z nich sú aj hráči MŠK Želiezovce, ktorým patrí po jeseni desiate miesto.

11. jan 2021 o 1:00 Ivan Porubský

Zranenia pomiešali zostavy

Futbalisti MŠK Želiezovce sa už naplno usadili v V. lige východ, keď po odohraní desiatich kôl figurujú na priebežnom desiatom mieste. Výsledkovo sa im viac darilo v domácich zápasoch, keď z piatich duelov dokázali tri vyhrať, jeden remizovať a len v jednom prípade odchádzali z ihriska ako porazení. Bolo to v polovici septembra proti Mužle, keď však ešte v 83. minúte viedli 3:2, ale prišli dva góly hostí v rozpätí šiestich minút a prišli tak o všetky body. Následne si túto prehru a potvrdenie dobrej formy vykompenzovali prvých víťazstvom na pôde súpera, keď zvíťazili v Salke a potom doma získali všetky body proti silnej Okoličnej. „Musí povedať, že máme veľmi dobrý káder na túto sezónu. Vyšla nám aj príprava a aj začiatok novej sezóny. Následne nás však pribrzdili zranenia. Ten náš tím, ktorý bol zložený pred sezónu, sa počas nej nevedel dať poriadne dokopy tak, ako sme si to predstavovali. Momentálne máme ešte stále dvoch dlhodobo zranených hráčov, ktorý aj v prípade štartu jarnej časti asi nezasiahnu do bojov o majstrovské body,“ hovorí problémoch počas neúplnej jesennej časti prezident klubu MŠK Želiezovce Norbert Rák.

Momentálne trénujú individuálne

Tak ako aj všetky ostatné amatérske mužstvá na Slovensku, tak aj Želiezovce zasiahla pandémia, kvôli ktorej musel byť prerušený ligový futbal a obmedzila sa aj možnosť tréningového procesu na minimum. Ani toto však neodradilo hráčov v tréningovom procese, samozrejme všetko v rámci nariadení. Momentálne však prerušili akýkoľvek spoločný tréning a dúfajú, že sa k nemu budú môcť čoskoro