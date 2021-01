Pozor! Od zajtra autobusy pôjdu ako v lete

Ľudí cestujúcich prímestskými spojmi čakajú obmedzenia. Začnú platiť od 18. januára.

14. jan 2021 o 16:02 (JN)

LEVICE. „Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja dňom 18. 1. 2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin,“ informuje spoločnosť Arriva Nové Zámky na svojej stránke.

Obmedzenia spojov vyplývajú z aktuálnej epidemiologickej situácie.

Aktualizované cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy:

https://arriva.sk/nove-zamky/primestska-doprava/

Úprava významu negatívnych značiek:

10 nepremáva od 21.12. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., od 28.10. do 29.10.

11 premáva od 21.12. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., od 28.10. do 29.10.

41 premáva od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 1.9.

44 premáva od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., nepremáva 2.4., 5.4., 5.7.

46 nepremáva od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 1.9.

61 premáva 21.12., od 4.1. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., 28.10., 29.10.

62 nepremáva od 28.12. do 31.12., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8.

63 nepremáva 31.12., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8.

64 premáva od 21.12. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 28.10. do 29.10.

65 premáva od 21.12. do 23.12., od 4.1. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 28.10. do 29.10.

66 nepremáva od 21.12. do 23.12., od 4.1. do 8.1., od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., od 28.10. do 29.10.

74 zrušený význam

77 premáva od 18.1. do 30.6., od 1.7. do 1.9., nepremáva 1.5., 8.5.

34 nepremáva od 13.12. do 30.6., od 1.7. do 31.8., od 28.10. do 29.10.

47 nepremáva od 13.12. do 30.6., od 1.7. do 1.9.

49 nepremáva od 13.12. do 30.6.

50 premáva od 13.12. do 18.12., od 11.1. do 15.1.

53 premáva tiež 1.9., 1.11., nepremáva 13.12., 20.12., 27.12., 3.1., od 10.1. do 30.6., od 1.7. do 31.8., 31.10.

Prečítajte si

Prečítajte si Nemocnica Levice: Centrálna sterilizácia je už hotová Čítajte

Spoločnosť Arriva pristúpila k zmene cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek od 10. januára. Viac informácií o zmenách nájdete:

https://arriva.sk/nove-zamky/zmeny-cestovnych-poriadkov-primestskych-autobusovych-liniek-od-10-1-2020/