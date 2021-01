V Handlovej nepomohlo ani 25 bodov Černokojeva

Po krátkej prestávke sa Levice nevrátili ideálnym spôsobom do súťažných stretnutí, v 27. kole prehrali v súboji prvého s posledným na palubovke Handlovej a zároveň prišiel o postavenie lídra SBL.

17. jan 2021 o 15:53 (LG, IP)

SBL – 27. kolo

Článok pokračuje pod video reklamou

Handlová – Patrioti Levice 100:87 (30:23, 28:22, 21:15, 21:17).

Na palubovku vstúpili lepšie domáci, hlavne Rakočevič bol v úvode na nezastavenie. Patriotom chýbal citeľne Bojanovský, bodovo ho v úvodnej štvrtine zastupoval Wade-Chatman. S jeho pomocou sa podarilo zmazať nie príliš vysoké manko a od toho momentu sa hralo dosť ofenzívne. To viac vyhovovalo Handlovej, Levice prehrali úvodných 10 minút 23:30. Druhá 10-minútovka bola dosť identická, zverenci trénera Michala Madzina museli sťahovať manko. Nedarilo sa im to však podľa predstáv, už v 5. minúte tejto časti prehrávali dvojciferným rozdielom a napokon išli na polčasovú prestávku za nepriaznivého stavu 45:58. Ideálna sa nezačala ani tretia štvrtina, ale Patrioti držali stále nádej na úspech. Manko výraznejším spôsobom nenarastalo, práve naopak, darilo sa ho znížiť. Černokojev uzatvoril túto časť úspešným pokusom s klaksónom, ktorým upravoval na 70:79 z levického pohľadu. Hneď na začiatku štvrtej 10-minútovky sa podarilo Krajčovičovi stiahnuť rozdiel na 7 bodov, ale to bolo z výraznejšieho tlaku všetko. Opäť si totiž nepokryli voľný perimeter, na ktorom úspešne stál Jankovič. V závere sa tak nekonala žiadna dráma, Patrioti prehrali v Handlovej 87:100.

Handlová: Rakočevič 25, Zečevič 24, Vicentič 13, Bulatovič 5, Jašš 0 (Jankovič 21, Hlivák 12, Dolník a Mátych 0). Levice: Krajčovič 17, Wade-Chatman 16, Juríček 11, Abrhám 10, McCallum 3 (Černokojev 25, Volárik 5, Danielič a Chaban 0). TH: 10/5 – 15/11, Fauly: 19 – 17, Trojky: 15 – 10, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Gacík.

Povedali po zápase:

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „Ďakujem svojim chlapcom za predvedený výkon. Hrali sme vynikajúci basketbal proti lídrovi tabuľky. Verím, že tento triumf využijeme na posilnenie mentálnej pohody. Aj napriek nelichotivému tabuľkovému postaveniu, sme si dali záväzok, že budeme bojovať o každé víťazstvo zo všetkých síl, presne tak ako proti Leviciam. Víťazstvo sme si zaslúžili.”

Nikola Rakočevič, hráč Handlovej: „Zaznamenali sme dôležité víťazstvo proti lídrovi tabuľky. Od úvodu sme si výborne plnili povinnosti ako v obrane, tak aj v útoku. Konečne sme ukázali charakter a potvrdili, že môžeme hrať vyrovnanú partiu s kýmkoľvek.”

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Tak ako vyzerala prvá minúta, tak vyzeral celý zápas. Hneď v prvom útoku sme stratili loptu a Handlová otvorila bodový účet stretnutia. Je neakceptovateľné, aby sme už v prvej polovici inkasovali takmer šesťdesiat bodov, z toho jedenásť trojok. Dobre sme vedeli, v čom je Handlová silná, napriek tomu sme ju nechali a nezastavili.”

David Abrhám, hráč Patriotov: „Vedeli sme, že sa Handlovčania budú chcieť konečne naladiť na víťazstvá a na domácej palubovke sú veľmi nebezpeční, najmä v streľbe spoza perimetra. A práve tam sme ich nedokázali pokryť. Už v prvom polčase sme inkasovali jedenásť trojok, čo je veľmi veľa. Popri tom sme inkasovali aj ďalšie ľahké koše a v útoku sme sa zasekli. K tomu sme pridali veľa stratených lôpt, pretože Handlová nás prakticky k ničomu nepustila. V závere sme sa ešte pokúsili o zvrat, no domáci si víťazstvo postrážili.”

Ostatné zápasy 27. kola: Prievidza – Spišskí Rytieri 84:86, Svit – Inter BA 93:89, Lučenec mal voľno.

Najbližší program: 27. 1. o 18.00 h Prievidza – Levice, 30. 1. o 18.00 h Levice – Svit.

1. Spiš. N. Ves 23 15 8 1881:1790 38

2. Patrioti Levice 21 13 8 1713:1615 34

3. Lučenec 20 11 9 1584:1536 31

4. Svit 19 10 9 1634:1638 29

5. Inter 20 9 11 1554:1558 29

6. Handlová 21 6 15 1657:1774 27

7. Prievidza 18 7 11 1388:1500 25