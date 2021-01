Po prestávke veria v návrat na najvyššie priečky. Nová posila z Ameriky ešte potrebuje čas

Zápasy počas sviatkov a po novom roku Patriotom príliš nevyšli. V tíme však veria, že najbližšie zápasy ukážu ich silu a vrátia na najvyššie priečky Slovenskej basketbalovej ligy. Po neúspešnom zápase v Handlovej sme sa porozprávali s generálny manažérom Levíc Ladislavom Garajom.

18. jan 2021 o 1:00 Ivan Porubský

Z posledných 5 zápasov sa vám podarilo vyhrať len jeden. Kde vidíte problém?

- Sezóna je dlhá a zápasov je hrozne veľa. Do určitej miery tieto naše výsledky ovplyvnila absencia Borisa Bojanovského, keďže v týchto zápasoch, okrem súboja v Lučenci nehral, a všetky sme prehrali. Na druhej strane si myslím, že ten káder je dostatočne široký na to, aby sme zápasy zvládali aj bez Borisa a proste sa musíme naučiť hraj aj bez neho. Na konci sezóny v play off sa môže stať hocičo a kvalita mužstva je podľa mňa taká, aby sme prípadné zranenia, alebo výpadky v zostave zvládali. Čo sa týka tých prehier, spoločným menovateľom bola slabšia defenzíva. V čase keď sme vyhrali deväť zápasov po sebe, mali sme najlepšiu obranu v lige. O posledných zápasoch sa to ale povedať nedá. Preto sa musíme vrátiť k poctivej defenzíve, ktorá nás zdobila. Ľahšie nám to potom pôjde aj v útoku.

Boris Bojanovský po návrate po zranení odohral len dva zápasy. Prečo nenastúpil v poslednom zápase proti Handlovej?

- Proti Handlovej nenastúpil preto, lebo mal nejaké žalúdočné ťažkosti. Večer ešte bol na tréningu, všetko vyzeralo v poriadku a aj taktika bola robená spolu s ním. No bohužiaľ v noci prišli nejaké žalúdočné problémy a tým pádom s nami nemohol vycestovať do Handlovej. To trošku narušilo tím, ale nemala by to byť nejaká výhovorka. Vôbec nemôžeme byť spokojní s našim výkonom, lebo dostať 58