FUTBAL: Odchod viacerých opôr priniesol po jeseni len 13. miesto

Obec Podlužany je dlhé roky známa kvalitným futbalom a to sa klub snaží aj v aktuálnej sezóne. Pred novou sezónou však prišlo k výraznej obmene tímu, čo sa podpísalo aj pod slabšie výsledky.

20. jan 2021 o 9:59 Ivan Porubský

Prišlo k zmene na trénerskom poste

Podlužany patria do dvojice účastníkov piatej ligy východ z okresu Levice. Po odohraní Desiatich kôl im aktuálne patrí trináste miesto. Pred súčasnou sezónou prišlo v tíme k výraznej obmene, keď tréner Marcel Pavlík odišiel do Levíc a spolu s ním mužstvo opustili aj viacerí hráči. Nový tréner Mário Čuvara to tak vôbec nemal ľahké. Mužstvo síce nedokázalo zvíťaziť v zápasoch, kde sa body očakávali, ale nepredviedlo však žiadne hrozné výkony. Na viac bodov im chýbalo aj potrebné šťastie. „Napriek oslabeniu a odchodu trénera mužstvo hralo podľa svojich možností. V niektorých zápasoch sme boli vyrovnaným súperom, ale na body to žiaľ nestačilo. Na možnosti mužstva vládne s výsledkami a hrou spokojnosť. Samozrejme, že by mohlo byť aj lepšie,“ hovorí dlhoročný funkcionár ŠK Podlužany František Lukáč.

Odchádzajúce opory je vždy ťažké nahradiť

Odchod hráčov z Podlužian mužstvo poriadne pocítili. Navyše bola len veľmi krátka možnosť na zohranie sa, keďže pandémia posunula začiatok prípravy. „Pred súčasnou sezónou odišli viacerí hráči ako Paľo Gabaš, Samo Kolen, Peťo Mandrák a to boli všetko hráči zo základu. Kvôli zraneniu prestal hrávať Tomáš Mazúch. Čiže nám odišli štyria až piatich hráči, vrátane trénera Marcela Pavlíka, ktorý tiež nastupoval do zápasov a to sa proste muselo nejako prejaviť. Mužstvo sa nám podarilo doplniť len z dorastu, ktorým sa darí v IV. lige JV a náš nový tréner Mário Čuvara ich poznal, keďže ešte v minulej sezóne trénoval práve podlužanský dorast,“ dodáva k aktuálnej skladbe mužstva Lukáč.

Strelili len deväť gólov

Podlužanom sa v lige nedarilo hlavne, čo sa týka efektivity streľby. Hráči sa síce snažili, vo viacerých zápasoch, v ktorých nebodovali mali počas celého duelu navrch, ale na body to napokon nestačilo. Pridali sa k tomu aj zranenia a výsledkom bolo len osem získaných bodov a najmä fakt, že sa im podarilo streliť len deväť gólov za desať zápasov. „Odišiel nám hrotový hráč, ktorým bol Samo