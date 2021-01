Udalosti roka 2020, ktoré sa stali v Levickom okrese

Policajné razie, voľby, razie v elektrárni, nové klientske centrum, ale hlavne korona. Udalosti uplynulého roka poznačil nový vírus.

20. jan 2021 o 17:37 Jana Némethová

Na otvorenie nadjazdu v Leviciach si vodiči museli počkať do konca roka. Otvorili ho 30. decembra. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Prinášame výber udalostí, o ktorých sme informovali vlani na stránkach regionálnych novín MY Týždeň na Pohroní.

Január

Csaba Szorcsik (3200 g a 49 cm) bol prvým dieťaťom, ktoré sa v roku 2020 narodilo v Levickom okrese. Jeho plač sa ozval 1. januára o pol siedmej ráno v levickej pôrodnici.

Rok sa začal tragicky, keď 4. januára na poľovačke v katastri obce Jesenské prišiel o život 62-ročný muž z Nitry.

Štrajk autodopravcov začiatkom januára mal dopad aj na obyvateľov Šiah. Nákladné autá zablokovali hraničný priechod do Maďarska. V meste sa vytvorili kolóny áut.

V Tlmačoch pri Hrone zaregistrovali po rokoch stopy po bobroch. Ohryzené stromy spozorovali náhodní okoloidúci okolo malého jazierka.

Študenti Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach sa v januári po 20 mesiacoch pauzy vrátili do školskej telocvične. Hygienici ju pre zlý technický stav zatvorili v apríli 2018. Kolaudácia bola v decembri 2019.

V levickej tržnici sa 23. januára konali farmárske trhy. Domáce produkty tu následne ponúkali každý posledný štvrtok v mesiaci do doby, keď podujatie stopla pandémia.

Február

V Leviciach otvorili nové klientske centrum. V dvoch objektoch na Rozmarínovej ulici a Komenského ulici sú od 13. februára sústredené všetky úrady, ktoré boli roztrúsené v rôznych častiach mesta.

V levickej nemocnici presťahovali lekáreň a niektoré oddelenia, napríklad detskú rehabilitáciu či elektroliečbu. Dôvodom je výstavba nového urgentného príjmu, ktorá sa začala v roku 2018. Otvoriť ho majú tento rok.

Voľby do NR SR sa uskutočnili 29. februára. Účasť v Levickom okrese stúpla na 61,79 percenta z minulých 56,6 percenta. Aj v našom okrese odovzdali voliči najviac hlasov pre OĽANO, nasledoval Smer-SD a MKO.

Marec

Na dostavbe elektrárne Mochovce bola 2. a 3. marca razia. Polícia, armáda a odborníci kontrolovali materiály, zamerali sa na skúmanie ich kvality. NAKA zasahovala v areáli opakovane aj neskôr v septembri, padli aj obvinenia.

Sumu 20-tisíc sa rozhodla levická samospráva rozdeliť prvý raz v rámci participatívneho rozpočtu. Projekty predstavili verejnosti 4. marca v sobášnej sieni MsÚ. Hlasovalo sa elektronicky.

Od štvrtka 12. marca vyhlásila Vláda SR mimoriadnu situáciu, od 16. marca núdzový stav ako reakciu na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Súčasťou opatrení bola povinnosť nosiť rúška. Do ich šitia sa pustili dobrovoľníci i samosprávy v Levickom okrese. Zatvorili školy, zrušili kultúrne a športové podujatia a tiež bohoslužby. Pre seniorov vyčlenili hodiny v obchodoch.

V Levickom okrese potvrdili prvý prípad koronavírusu. Nakazeným bol mladý muž, ktorý sa 15. marca vrátil na Slovensko z rakúskeho Tirolska, kde pracoval. O dva dni neskôr, počas domácej karantény, sa u neho prejavili zdravotné problémy.

Z nedele 22. marca na pondelok boli v Starom Tekove mínus tri stupne Celzia. Záhradkári a pestovatelia v našom regióne ratovali začínajúcu úrodu pred mrazom. Ako neskôr konštatovali poľnohospodári, nočné mrazy im zničili časť cukrovej repy.

Apríl

V levickej krytej plavárni obnovili detské šatne. S prácami začali 17. februára. Plaváreň zatvorili pre verejnosť 9. marca, dôvodom bola pandémia.

Dňa 17. apríla zomrel vo veku 87 rokov Pavol Behula. Patril k zakladajúcim osobnostiam Tekovského múzea v Leviciach.

Armáda a nemocničné tímy odobrali počas pár dní stovky vzoriek v osadách v Kozárovciach, na Ladislavovom Dvore a v komunitách v Tekovských Lužanoch a Hronských Kosihách.

V Leviciach 27. apríla otvorili prvé odberové miesto na PCR testy na parkovisku oproti Lidlu. Neskôr pribudlo odberové miesto aj v levickej nemocnici. Obe fungujú doteraz.

Firmy v Tlmačoch a Šahách nahlásili úradu práce hromadné prepúšťanie. V SES Tlmače išlo o takmer štyri stovky pracovných pozícií, v šahanskej nábytkárskej firme o 83 miest. Prví zamestnanci opustili SES Tlmače v októbri.

Máj

Od stredy 6. mája sa uvoľnili niektoré protipandemické opatrenia. Plno bolo v kaderníctvach, salónoch či barber shopoch. Zatvorené boli takmer osem týždňov.

Na rokovaní župných poslancov 11. mája schválili do pozície riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach Romana Hradeckého. Vzišiel ako víťaz výberového konania, do ktorého sa prihlásil aj predchádzajúci dlhoročný riaditeľ Ján Dano. Proti osobe nového riaditeľa vznikla petícia. Neskôr sa vzdal funkcie a vyhlásené bolo nové výberové konanie na post riaditeľa. Vyhrala ho Henrieta Baliová. Vedenia sa ujala v závere roka.

Jún

Frekventovanú križovatku na Saratovskej ulici v Leviciach 2. júna podmylo. Stalo sa tak počas pretláčania optického kábla pod cestu, pričom došlo k poškodeniu vodovodného potrubia. Zatvorená bola niekoľko týždňov, vodiči chodili po obchádzke do 22. júla.

Prvú časť cyklochodníka v Leviciach otvorili 3. júna. Vedie od Mochovskej ulice po ulici Ku Bratke. V meste majú celkovo pribudnúť dva kilometre trás pre cyklistov.

Pred Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch sa 4. júna stretli stovky zamestnancov. Pod vedením zástupcov OZ KOVO prišli vyjadriť protest proti avizovanému prepúšťaniu.

Dobrovoľní hasiči mali 14. júna v Žemberovciach plné ruky práce. Po silnom daždi sa vyliala voda spolu s ornicou na vozovku na Kolárke.

Júl

Vedľa hlavnej tribúny futbalového štadióna sa začala výstavba multifunkčného ihriska a malého detského ihriska. Dokončili ich v septembri.

Od 22. júla opäť zakázali návštevy v levickej nemocnici. Dôvodom bola zhoršená epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vysoké teploty na prelome júla a augusta spôsobili rapídny úbytok kyslíka v bátovskej nádrži Lipovina. Rybári museli zasiahnuť - aplikovať baktérie, ktoré požierajú bahno a uhynuté sinice.

August

Od 1. augusta je novým prednostom Okresného úradu v Leviciach Pavol Dlábik. Vystriedal tak vo funkcii Gabriela Buzásiho.

Začiatkom augusta vyčistil hladinu Vodného diela Veľké Kozmálovce špeciálny stroj. Vodný kombajn pozbieral z Hrona odpad a súčasnej ho aj vyseparoval. Technologická novinka prišla na Slovensko z Nemecka, premiéru mala v Kozmálovciach 4. augusta.

V niektorých uliciach Levíc postrekovali 14. augusta brezy. Radnica tak reagovala na podnety obyvateľov, ktorí sa sťažovali na obťažujúci hmyz. So bzdochami mali nepríjemné skúseností aj v ďalších slovenských mestách.

Najskôr vodná nádrž v Bátovciach, potom vo Veľkom Ďure. V polovici augusta rozmiestnili levickí rybári do vody balíky jačmennej slamy. Redukovať tak chcú množiace sa sinice. Na Slovensku ide o pilotný projekt, prírodnú cestu regulácie vodných baktérií využívajú naši západní susedia.

V Novom Tekove oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti otvorili 21. augusta v bývalej škole pamätnú izbu.

Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach, ktorý mal byť v júli, sa konal 20. – 22. augusta za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Osemdesiate narodeniny oslávil Ján Urban (* 21. 8. 1940), tanečník, choreograf a dlhoročný vedúci folklórneho súboru Vatra v Tlmačoch.

September

V Leviciach dokončili prvú Lesnú školu na Slovensku. V areáli lesného závodu na Koháryho ulici prerobili bývalé garáže na výučbové priestory, v okolí vzniklo malé arborétum, ktoré prezentuje rastlinstvo všetkých pásiem lesa. Pre nedodržanie termínu dokončenia lesnej školy vyrubili stavebnej firme pokutu 60-tisíc eur.

Okresný súd v Leviciach nadstavujú. V budove z roku 1940, ktorú navrhol významný architekt Milan Michal Harminc, pribudne 4. poschodie a výťah. Tento rok zrekonštruujú vnútorné priestory.

Na druhom bloku mochovskej elektrárne bola odstávka. Dôvodom bola plánovaná generálna oprava. Počas nej pokračovali na zvýšení účinnosti bloku o sedem percent.

Vybudovanie obchvatu Levíc označila Vláda SR za svoju prioritu. S prípravami obchvatu mesta sa začalo už v roku 2008, keď boli predložené štyri varianty jeho trasovania. Začiatok stavebných prác odhadla SSC na rok 2027.

Október

V želiezovskej väznici je umiestnených približne 726 odsúdených vo veku od 20 do 70 rokov. Odpykávajú si tresty odňatia slobody od štyroch mesiacov do 26,5 roka. Počas tohto obdobia pracujú v areáli zariadenia, ale aj mimo neho. Podpísanú majú zmluvu so 14 partnermi. Na jeseň napríklad zbierali úrodu jabĺk.

V okrese bol 15. októbra vyhlásený 2. stupeň výstrahy. Pre dažde sa Hron vylial z koryta na viacerých miestach.

Kráľovský učiteľský ústav založili v Leviciach pred 150 rokmi. Do školských lavíc si zasadli prví žiaci 20. októbra 1870. Budova učiteľského ústavu bola postavená v rokoch 1909 – 1911. Škola sa viackrát premenovala, v súčasnosti sa volá Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach.

V Želiezovciach začali s reštaurovaním hrobky grófskej rodiny Esterházyovcov. Postavili ju v 19. storočí, nachádza sa v cintoríne.

Od 31. októbra do 1. novembra sa konalo celoslovenské testovanie na COVID-19. V Levickom okrese bolo zriadených 108 odberových miest. Odobrali 70 155 sterov, z nich 375 bolo pozitívnych, čo je 0,53 percenta.

November

Levice sa zaradili k Fínsku, ktoré je multigolfovou krajinou. Na svete je celkovo desať takýchto ihrísk, teraz pribudlo aj v Leviciach. Multigolf sa hrá s diskom, loptičkou alebo loptou na trávnatej ploche.

Odberový bod na bezplatné testovanie bol zriadený počas prvého novembrového týždňa miesta u hasičov. Neskôr vznikli mobilné odberové miesta v Leviciach, Šahách a Želiezovciach a Hronovciach.

Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa v šahanskej nemocnici prehupla do druhej polovice. Ambulancie tu sústredia pod jednu strechu. Otvorené by malo byť v júli 2021.

Kaplnku sv. Urbana v časti Káka v Leviciach obnovili. Symbol vinohradníkov a obľúbené miesto schôdzok zaľúbencov bolo späté so 300-ročným brestom, ktorý ale v roku 1966 vyschol. Nový strom tu vysadili v roku 2018.

V Leviciach vysadili 21 sakúr. Mesto ich dostalo ako dar od Japonského cisárstva pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov dvoch krajín.

V Loku vypukol 21. novembra požiar v hale, kde skladovali rôzny odpad. Tmavý dym bolo vidieť na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Zasahovala tridsiatka hasičov.

December

V Levickom okrese bolo 1. decembra 74 nových prípadov pozitívnych na COVID-19. Z nich 54 bolo v zariadení pre seniorov v Santovke.

Tisíce bábätko sa v levickej nemocnici narodilo 2. decembra. Mama Annamária priviedla na svet malú Terezku (3000 g a 49 cm).

Rekonštrukciu levickej krytej plavárne dokončili. Hrdzavý plavecký bazén nahradil antikorový, obnovili aj detský bazén a pribudlo podlahové vykurovanie. Plaváreň je pre pandémiu zatvorená.

Tekovskému múzeu sa podarilo získať peniaze a dať zreštaurovať trojicu rukopisov: Kroniku Lekýrskeho opátstva a dve zápisníčne knihy obecného zastupiteľstva v Bajke a Čajkove. Skrášľovacou kúrou prešla aj luxusná pohovka a dve kreslá z 18. storočia, ktorú vyrobili pravdepodobne vo Francúzsku.

V Leviciach otvorili ďalšie štyri detské ihriská, ktoré majú netradičné dizajnové prvky. Určené sú pre väčšie deti a školákov. Aktuálne je v meste 25 detských ihrísk.

Želiezovská farnosť zorganizovala prvú farskú zbierku. Zamerala ju na šatstvo, obuv a hračky, dobrodinci ale mohli doniesť aj trvanlivé potraviny.

Prvé autá sa po levickom nadjazde prešli 30. decembra. Most zatvorili v máji 2019 s tým, že rekonštrukcia mala byť ukončená ešte v decembri toho roka. Práce na spodnej časti budú pokračujú aj v týchto dňoch.