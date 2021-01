Očakávajú povolenie na spustenie 3. bloku elektrárne

Jadrové palivo do 3. bloku elektrárne Mochovce sa bude zavážať najskôr koncom apríla.

22. jan 2021 o 11:29 SITA

MOCHOVCE. Minister hospodárstva Richard Sulík očakáva v najbližších týždňoch povolenie od Úradu jadrového dozoru SR na začatie prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

„Očakávam, že v krátkej dobe, v rozsahu niekoľkých týždňov, bude vydané prvostupňové povolenie. Je to veľmi dôležitý krok, ktorý hovorí o tom, že tretí blok je pripravený na spustenie a treba dotiahnuť už len papierovačky," povedal na tlačovej besede 21. januára Sulík, podľa ktorého sa za ostatných deväť mesiacov výrazne pohlo dokončenie tretieho bloku v Mochovciach.

Slovenské elektrárne budú môcť zavážať jadrové palivo do tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce podľa posledných vyjadrení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka najskôr koncom apríla tohto roku. To však musí prejsť celý povoľovací proces bez námietok a odvolaní účastníkov konania. Ak sa niekto odvolá, bude sa s tým musieť Úrad jadrového dozoru SR vysporiadať a bude trvať pár mesiacov (tri až štyri), kým by mohlo byť palivo zavezené. Štvrtý mochovský blok bude podľa Strýčka uvedený do prevádzky dva roky po spustení tretieho bloku. Podľa oficiálne zverejnených informácií z novembra minulého roka je štvrtý blok dokončený na 87,76 percenta.

