V Levickom okrese je pripravených 102 odberových miest

Zoznam obcí, ktorých obyvatelia budú musieť opäť cestovať do najbližšej dediny.

22. jan 2021 o 17:13 Jana Némethová

LEVICE. Do Levického okresu dorazilo v stredu 96-tisíc testov. Testovanie sa uskutoční 23. – 24. januára. Vo väčšine obcí bude len v sobotu, v Šarovciach zase napríklad až v pondelok 25. januára.

Očakáva sa vysoký záujem. Pavol Dlábik, prednosta Okresného úradu v Leviciach, to odôvodnil vysokým nárastom počtu pozitívne testovaných v našom okrese.

Novinkou je možnosť objednať sa na konkrétny dátum a čas testovania. Obciam objednávací systém zabezpečuje bezplatne spoločnosť Bookio. Všetky samosprávy ponuku nevyužili. Rezervácia termínu prebieha online.

V prvom kole testovania bolo v Levickom okrese odoberaných 70 155 sterov, z nich 375 bolo pozitívnych, čo je 0,53 percenta.

Na testy pôjdu do susednej dediny

V Levickom okrese žije cca 110-tisíc obyvateľov. Deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov sa víkendového zisťovania nemusia zúčastniť. V prvom kole sa nebola účasť povinná pre deti do 10 rokov.

Rovnako ako na jeseň, keď sa testovalo 31. októbra – 1. novembra, ani tentoraz nie sú odberové miesta zriadené priamo v každej obci. Najmä menšie dediny spojili sily a vytvorili spoločné odberové miesta vo väčšej obci.

„Každá obec má mobilné odberové miesto, avšak niektoré sa pospájali, nakoľko im uvedený model vyhovoval už počas prvého plošného testovania,“ dôvodil prednosta.

Spojené sú tieto obce: Bielovce a Zalaba idú do Pastoviec, Bohunice a Pečenice idú do Bátoviec, Bory idú do Santovky, Brhlovce idú do Žemberoviec, Devičany idú do Drženíc, Dolné Semerovce idú do Tupej, Domadice idú do Santovky, Hodná Seč a Vyšné nad Hronom ide do Dolnej Seči, Hrkovce idú do Šiah, Jesenské ide do Ine, Málaš ide do Nýroviec, Malé Ludince idú do PN Hronovce, Slatina ide do Horných Semeroviec, Starý Hrádok ide do Mýtnych Ludan, Turá ide Tekovského Hrádku, Žemliare idú do Juru nad Hronom.

Modré certifikáty nebudú

Zmenou oproti jesennému testovaniu je, že tentoraz nedostaneme modré certifikáty, obce si ich budú tlačiť samy.

„Budú sa vydávať potvrdenia o vykonaní testu, ktoré tvoria prílohu Verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu,“ uviedol P. Dlábik.

Mailové adresy aj čísla je potrebné si skontrolovať

V Leviciach sa testuje v sobotu a nedeľu od 8. do 20. hodiny na 23 odberových bodoch. Obyvatelia si mohli vybrať, či sa postavia do radu, alebo sa objednajú na presný deň a čas. Ako informoval primátor Ján Krtík, radnica spustila rezerváciu termínu 20. januára od 19. hodiny cez objednávací systém Bookio. Na druhý deň avizoval problémy s objednávaním, konkrétne s nedoručením potvrdzovacieho mailu o registrácii. Podnety, ktoré mohli ľudia posielať na jeho mail, riešili individuálne. Ako jeden z nedostatkov uviedol nesprávne zadanú mailovú adresu.

Ako doplnila Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice, v prípade objednania sa na konkrétny čas nedostanú testované osoby potvrdenie ani mailom, ani formou SMS: „Je potrebné na odbernom mieste počkať na certifikát. Bude mať však inú podobu ako počas jesenného celoplošného testovania, nebude modrý.“