Patrioti nenastúpili ani proti Svitu, nevycestujú ani do Prievidze

Pandémia prešla takmer celým mužstvom, predpokladaný návrat v sobotu na Interi.

2. feb 2021 o 10:12 Roman Guliš

Levickí Patrioti, ktorým patrí aktuálne v našej najvyššej súťaži basketbalistov druhé miesto, svoje dva naplánované zápasy v týždni neodohrali, nakoľko v ich tábore šarapatí koronavírus. Kvôli pozitívnym prípadom v tíme nevycestovali v stredu na stretnutie do Prievidze.

„Žiaľ, počas víkendu pribudli ďalší infikovaní, a tak sme museli požiadať o odloženie aj nášho sobotňajšieho domáceho zápasu proti Svitu“, hovorí manažér tímu Patriotov Ladislav Garaj. Podľa neho majú hráči iba ľahší priebeh ochorenia, bez výraznejších komplikácií, ale kedy sa budú môcť opäť zapojiť do tréningového proces, je otázne. „V tíme nám zostali iba dvaja hráči, u ktorých sa doposiaľ choroba nepreukázala a traja basketbalisti, ktorí koronavírus prekonali. Trénuje tak pätica našich hráčov v improvizovaných podmienkach,“ vysvetľuje manažér klubu.

Výpadok levického tímu z kolobehu zápasov je dozaista veľmi nepríjemný ako pre samotný tím, ako aj pre samotnú súťaž. SBL má totiž túto sezónu iba sedem účastníkov, a tak pri neočakávanom výpadku iba jedného z nich sa v jednom kole odohrajú iba dva zápasy. „Sami sme veľmi zvedaví, ako táto vynútená dlhšia prestávka zapôsobí na mužstvo. Choroba postihuje tak dôležitý orgán, ako sú pľúca, takže môže mať veľmi negatívny dopad na kondičnú pripravenosť jednotlivých hráčov. Uzdravenie sa, naskočenie do tréningového procesu a zápasového kolotoča je jedna vec, avšak kým hráč nadobudne svoju optimálnu formu, môže trvať aj dlhšie. My veríme, že v prípade našich chlapcov to príliš dlho trvať nebude,“ povedal na záver Ladislav Garaj.

Patrioti musia kvôli pandémii v tíme odložiť aj stredajší súboj proti Prievidzi. Zdravotný stav v tíme sa nezlepšil natoľko, aby boli schopní odohrať tento duel s dostatočným počtom hráčov. Do zápasového kolotoča sa tak Levičania vrátia sobotným duelom na palubovke bratislavského Interu.

„Počas víkendu sme si naplánovali tri tréningy, keďže sme chceli vidieť aktuálny stav družstva a v prípade, že by to vyzeralo s tímom dobre, chceli sme sa začať pripravovať na stredajší duel proti Prievidzi. Hoci sa do tréningového procesu vrátili prví dvaja hráči po karanténe, pred víkendom ďalší dvaja na maródku pribudli a tak sme si veľmi nepolepšili. Návrat ďalších dvoch chalanov z karantény je plánovaný na utorok. Do soboty sa verím že dáme ako-tak dokopy, aby sme na ťažký zápas proti rozbehnutému Interu boli pripravení“, povedal o aktuálnej situácii v tíme generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.

Generálny manažér Patrioitov Ladislav Garaj (zdroj: LD)

Pandémia si postupne prešla takmer celým tímom, vyhla sa jej len dvojica hráčov. Do reprezentačnej prestávky odohrajú Patrioti okrem súboja na Interi ešte domáci zápas proti Spišiakom. V marci, resp. do polovice apríla kedy štartuje play-off, ich budú v nabitom kalendári čakať ešte štyri dohrávky, dvakrát proti Svitu a dvakrát proti Prievidzi.