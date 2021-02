AKTUÁLNE: Levice sa pripravujú na skríning, 6. - 7. 2.

ZOZNAM odberových miest v Leviciach + link na rezervačný systém.

4. feb 2021 o 17:08

LEVICE. Mesto Levice bude cez víkend 6. a 7. februára 2021 realizovať testovanie zamestnancov materských a základných škôl v Leviciach, rodičov detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl a pre ostatných záujemcov, ktorí potrebujú test predovšetkým na účely dochádzania do práce.

"Odberné miesta sme vyberali tak, aby sme školy mohli otvoriť hneď v pondelok 8. februára," informovala Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice.



Ako doplnila, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských a základných škôl budú o mieste a čase testovania informovaní prostredníctvom riaditeľov škôl.

Pre rodičov detí nastupujúcich od pondelka 8. februára do škôl a pre ostatných záujemcov budú vytvorené nasledovné odberné miesta:



- CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča - 2 odberné miesta (rezervačný systém BOOKIO): https://services.bookio.com/mesto-levice-5wdgiwjb/widget?lang=sk)

otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 34 (mobilné odberné miesto) - 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.



- ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Ul. J. Jesenského 41 (telocvičňa) - 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.



- Klub dôchodcov, U. Priateľstva 32 - 1 odberné miesto (bez rezervácie)

otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- Ústredná vojenská nemocnica, Šafárikova ul. /KASÁRNE - 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené len v sobotu 06.02.2020 od 09:00 hod do 18:00 hod, obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod, posledný odber o 17:30 h



- Kultúrny dom Kalinčiakovo č.114 - 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené len v sobotu 06.02.2020 od 08:00 hod do 17:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod), posledný odber o 16:30 hod

Na odberných miestach bez rezervácie bude možné sledovať obsadenosť prostredníctvom https://odbernemiesta.sk/mesto/levice, kde budú údaje aktualizované každé 2 hodiny.