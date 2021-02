Víkend: Tieto mestá a obce otvoria odberové miesta

Kompletný ZOZNAM obcí a miest Levického okresu s časmi odberov 6. - 7. februára.

5. feb 2021 o 10:19 Jana Némethová

LEVICE. Nie všetky obce a mestá v okrese budú tento víkend zabezpečovať antigénne testovanie. Zoznam sa oproti predchádzajúcim dvom celoplošným skríningom zúžil.

ZOZNAM obcí a miest v Levickom okrese, kde sa bude testovať:

Bátovce 935 03 Bátovce č. 1 PIA 14:00 – 18:00 SO 7:30 – 16:00

Čajkov Čajkov 210 SO 8:00 – 18:00

Čaka Kultúrno-spoločenské centrum Čaka č. 325 PIA 16:00 – 19:00

Čata Školská 1, 935 63 Čata SO 8:00 – 18:00

Demandice Demandice 185 SO 8:00 – 19:00

Dolná Seč Dolná Seč 22, 935 31 Dolná Seč SO 8:00 – 17:00 NE 8:00 – 17:00

Dolný Pial Hlavná 60 Dolný Pial Základná škola SO 7:00 – 21:00

Drženice Drženice č. 82 SO 8:00 – 17:00

Farná MKS FARNÁ č. 159 SO 8:00 – 17:00

Hokovce Hotel Park Hokovce 222 SO 9:00 – 15:00

Hontianska Vrbica Kultúrny dom SO 8:00 – 18:00

Hontianske Trsťany Kultúrny dom SO 8:00 – 17:00

Horné Semerovce Horné Semerovce 71 NE 15:00 – 18:00

Hronské Kľačany Hronské Kľačany č. 572 SO 7:00 – 22:00

Hronské Kosihy Hronské Kosihy 61 SO 8:00 – 18:00

Iňa Iňa č.27 SO 8:00 – 12:00

Ipeľský Sokolec Č. 118 SO 8:00 – 18:00

Jabloňovce Kultúrny dom Jabloňovce 73, 935 06 NE 8:00 – 14:00

Jur nad Hronom 935 57 Jur nad Hronom 277, kultúrny dom SO 8:00 – 20:00

Kalná nad Hronom Školská 11, Kalná nad Hronom SO 8:00 – 19:00

Keť 935 64 Keť č. 246 SO 8:00 – 18:00

Levice ( odberových miest): Junior, ZŠ s VJM, Klub dôchodcov, I. ZŠ: SO, NE 8. - 20. h, KD Kalinčiakovo: SO 8. - 17. h, OS SR: SO 9. – 18. h

Lok ZŠ – Lok, Hlavná 10,93538 Lok SO 7:30 – 20:00

Lontov Lontov 68 SO 8:00 – 16:00

Malé Kozmálovce Kultúrny dom Malé Kozmálovce č. 259 SO 9:00 – 18:00

Mýtne Ludany Pestrý rad 230/8 PIA 10:00 – 16:00

Nová Dedina Nová Dedina 267, 935 25 SO 7:30 – 17:00

Nový Tekov Nový Tekov 226 - KD SO 8:00 – 20:00

Nýrovce 53 Nýrovce 93567 SO 8:00 – 16:00

Plavé Vozokany Plavé Vozokany č. 115, 935 69 SO 13:00 – 16:00

Podlužany 935 27 Podlužany č.165 SO 8:00 – 18:00

Pohronský Ruskov 935 62 Pohronský Ruskov, Cukrovarská 1 SO 7:00 – 20:00

Pukanec SO 8:00 – 20:00

Rybník Hlavná 2 PIA 13:00 – 19:00

Santovka Telocvičňa SO 8:00 – 16:00

Starý Tekov Nám. SNP 20, Starý Tekov SO 8:00 – 16:00, NE 8:00 – 16:00

Šahy: SO 8:00 – 16:00

Šalov pred Kultúrnym domom MOM-Urgent s.r.o SO 8:00 – 15:00

Šarovce Dom kultúry č. 148 SO 8:00 – 18:00

Sazdice Kultúrny dom Sazdice č. 80 SO 8:00 – 12:00

Tehla Tehla 23 SO 8:00 – 18:00

Tekovský Hrádok KD Tekovský Hrádok SO 7:00 – 18:00

Tekovské Lužany Topoľská 1, 935 41 T. Lužany SO 8:00 – 20:00 NE 8:00 – 17:00

Tlmače SO 8:00 – 18:00 NE 8:00 – 18:00

Uhliská Uhliská 104 Zasadačka obecného úradu SO 8:00 – 18:00

Veľké Kozmálovce Veľké Kozmálovce 56, budova bývalej ZŠ SO 8:00 – 13:00

Veľké Ludince Obec Svodín – odberné miesto Veľké Ludince č. 655 SO 8:00 – 20:00

Veľký Ďur Levická 101, Veľký Ďur SO 8:00 – 20:00

Vyškovce nad Ipľom Kultúrny dom, 93577 Vyškovce nad Ipľom SO 8:00 – 16:00

Žemberovce MJR. D. Gondu446/167 SO 8:00 – 20:00

