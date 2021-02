Situácia sa neustále mení, ale veria v dohratie sezóny

Levický volejbalový klub Podlužianka Levice je momentálne nútený mať pozastavený celý tréningový proces, ale vedenie verí, že sa čoskoro hráčky budú môcť vrátiť aspoň na tréningy v menších skupinách a zároveň aj dohrať sezónu. Počas pandémie dokonca zaznamenali aj záujem nových hráčok o vstup do klubu.

8. feb 2021 o 1:00 Ivan Porubský

Niektoré tímy ani nezasiahli do súťaže

Volejbalistky VK Podlužianka Levice ani poriadne nedohrali svoju minulú sezónu a možno to tak to dopadne aj v tej súčasnej. Akurát len s tým rozdielom, že v tej aktuálnej stihli odohrať minimum zápasov, respektíve niektoré tímy ani jeden. Pre, stále ešte nový klub, to však nemusí znamenať žiadnu katastrofu, keďže dievčatá majú obrovskú chuť vrátiť sa naspäť a zabojovať za klubové farby. „Začiatok novej sezóny pre nás vyzeral veľmi nádejne, nakoľko sme už mali nové vedenie a s tým aj nové plány a stanovené ciele. Naše tímy však kvôli pandémii nestihli ani poriadne začať. Kadetky odohrali len dva zápasy, mladšie žiačky trojkového, či štvorkového sa ani nedostali do súťažného zápasu,“ hovorí so smútkom v hlase prezident VK Podlužianka Levice Tomáš Gaži.

Trénovať bolo mimoriadne náročné

Ešte v lete vyzerala nová sezóna nádejne, ale situácia s pandémiou sa začala postupne zhoršovať. Volejbalová súťaž pre klub začala v októbri a to už začali prichádzať stále horšie a horšie správy ohľadom pandémie. Neustále sa menili podmienky na tréningy, alebo zápasy až napokon boli súťaže úplne prerušené. „Tréningy boli pozastavené, keď prišla aj stopka v ligách. Postupne sme však znova začali trénovať, ale samozrejme všetko v medziach nariadení hlavného hygienika. Táto pauza v tréningovom procese netrvala ani dva týždne. Následne však prišla tá výrazná stopka, ktorá zakázala všetky športy okrem štyroch profesionálnych súťaží. V decembri sa nám však znovu podarilo začal plnohodnotne trénovať. Stretávali sme sa v tých malých skupinách po piatich. Zároveň sa nám však podarilo nájsť si nové miesto na trénovanie v telocvični na ulici kapitána Jaroša. Boli nám ochotný nám prenajať priestory a využívali sme to teda v tých päťčlenných skupinkách. Veľmi nám to pomohli v tréningoch, čo sa týkalo posilňovania a zvyšovanie kondície. Následne vlastne prišla tá ďalšia výrazná stopka a od tohto momentu sme už netrénovali. Boli sme však veľmi radi aj za ten december, keďže dievčatá veľmi chceli. Bolo vidieť nadšenie a chuť na tých tréningoch,“ dodáva Gaži.

Budú môcť začať trénovať s dievčatami na prvých stupňoch?

Pre niektoré kategórie volejbalistiek teraz svitla aspoň malá nádej, že by sa spolu s návratom žiakov prvého stupňa mohli vrátiť do tréningového procesu. Zatiaľ však ešte nič nie je dané a tak v kluboch musia len dúfať, že sa nám umožní trénovať aspoň v takej podobe ako to bolo v decembri, keď sa na jednom tréningu mohlo zúčastniť maximálne šesť osôb. „Stále čakáme na vyjadrenie od nášho zväzu, či sa od tohto týždňa opäť budem môcť trénovať. Túto otázku mi už položili viacerí, keďže už sa všetci nemôžu dočkať opätovného spustenia tréningového procesu. Samozrejme boli by sme veľmi radi, aby sa to celé rozbehlo a zároveň by sme určite dodržiavali všetky podmienky, tak ako budú nastavené. Momentálne však ešte na túto otázku nepoznám presnú odpoveď. Možno by bol problém s tým, že naše tímy využívajú na tréningy školskú telocvičňu. Ale čo sa týka tej na ulici kpt. Jaroša, tak tú by sme chceli opäť začať využívať, ale všetko sa však ukáže, že ako budú nastavené podmienky,“ hovorí o možnostiach návratu na palubovky prezident klubu.

Možnosti odohrania sezóny sa stále menia

Samozrejme so súčasnou situácia je na mieste aj otázka, či sa vôbec súťaž dohrá, alebo sa zruší celá sezóna. Situácia okolo šírenia Covid-19 sa totiž príliš nezlepšuje. „Ako nadšenci volejbalu veríme, že sa nájde nejaký spôsob ako opätovne spustiť prerušenú sezónu. Ukončenie sezóny zvykne byť v druhej časti mája, takže na stole je momentálne viacero variantov ako dohrať sezónu. Takmer každý týždeň je na zväze nejaká nová verzia, ale na druhej strane je vidieť, že majú eminentný záujem o regulárne dohratie ročníka,“ približuje situáciu Tomáš Gaži.

Evidujú záujem nových hráčok

Je tu však aj otázka, že či sa vôbec deti budú chcieť vrátiť k volejbalu, keďže tá pauza je dlhá. V niektorých iných športoch sa už črtajú avíza, že by kluby mohli prísť o viacero hráčov. U detí by to však malo byť iné, ale všetko ukáže až čas. „Môžem povedať, že sme nemali ani jeden jediný prípad, že by dievčatá, alebo ich rodičia povedali, že už nebudú pokračovať. U nás je trend práveže opačný. Všetci tréneri pravidelne komunikujeme s našimi dievčatami takmer na dennej báze. Práveže sa nám podarilo ešte v tejto pandemickej dobe získať nové hráčky, ktoré by sa mohli následne zapojiť do tréningového procese v našom klube,“ dodáva s radosťou na koniec prezident VK Podlužianka Tomáš Gaži.