Pozrite si tieto rozkošné tváričky narodené v januári

Prinášame veľkú fotogalériu bábätiek z nášho regiónu, ktoré sa plačom prihlásili na svet v januári 2021.

12. feb 2021 o 17:24 (JN)

LEVICE. Prinášame prehľad januárových novorodeniatok. Na výzvu v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, na našom redakčnom webe https://mylevice.sme.sk/ a tiež na sociálnej sieti zareagovali šťastní rodičia práve narodených detičiek. Poslali nám fotografie svojich ratolestí aj s údajmi o nich.

Ak máte aj vy dieťatko, ktoré sa narodilo v januári 2021 a nie je uverejnené vo fotogalérii, a chceli by ste, aby sa tak stalo, spravte doma fotografiu a spolu s údajmi (meno dieťaťa, dátum narodenia, váha, dĺžka, mená rodičov a mesto/obec odkiaľ ste) pošlite na redakčnú mailovú adresu:

redakcia.levice@petitpress.sk. Doplníme ho dodatočne.

Fotografie uverejníme aj v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, MY Nitrianske noviny, MY Naše novosti, MY Topoľčianske noviny.

Posielať môžete aj novorodeniatka narodené vo februári. Uverejníme ich vo februárovej fotogalérii.

