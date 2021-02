Urban: Sezóna sa už v regulárnej forme určite nedohrá

Prvý marcový víkend sa pôvodne mala rozbehnúť jarná časť futbalových súťaží, ale pandémia na Slovensku bude proti. Z jesene ešte k tomu zostáva dohrať 5 kôl. Mužstvá majú zakázané čo i len trénovať, takže to amatérskym futbalom v tejto sezóne vôbec nevyzerá dobre.

14. feb 2021 o 15:17 Ivan Porubský

Predseda nezdieľa prílišný optimizmus

Amatérske futbalové súťaže na Slovensku majú naďalej kvôli pandémii stopku a tak je na stole otázka, že ako to dopadne s aktuálnou sezónou v okresných súťažiach. Naposledy sa v okrese predstavili hráči ešte jedenásteho októbra a odvtedy sú súťaže pozastavené. V Oblastných majstrovstvách a II. triede ešte chýba k dokončeniu jesennej časti dohrať päť zápasov a samozrejme o necelý mesiac by mala štartovať jarná časť. Pandemická situácia na Slovensku, ale ani vo svete sa príliš nezlepšuje, takže nastáva spomínaná otázka, že čo s rozbehnutými súťažami. „Ja osobne si myslím, že sezóna sa už v regulárnej forme určite nedohrá, ale či to bude skrátená sezóna, alebo nejaká iná forma, to ešte nevieme. Ale keď sa pozrieme na súčasnú pandemickú situácia, tak ja tomu príliš neverím, že sa súťaže vôbec dohrajú,“ hovorí predseda ObFZ Levice František Urban.

Pravidlá sa musia dodržiavať

Počas núteného pozastavenia súťaže sa vynárajú rôzne nápady, akoby sa mohla dohrať súťaž v okrese, alebo aj vo vyšších súťažiach. Zväzy však majú svoje pravidlá, ktoré musia dodržiavať. „Prípadné play-off a rôzne podobné alternatívy ja pokladám za niečo ako krčmové reči, keďže rozpis súťaže o týchto alternatívach vôbec neuvažuje a bolo neseriózne, nelogické proti platným normám, aby sme súťažný ročník v jeho strede robili nové pravidlá. Viem, že teraz je extrémna situácia, ale ja som aj tak zástancom toho, že pravidlá hry sa určujú pred súťažou a nie v jej strede,“ dodáva predseda.

Otázkou je, či by sa všetky mužstvá opäť zapojili do súťaží

S dlhou prestávkou môže byť samozrejme spojená aj možnosť, že sa do súťaže nevrátia všetky mužstvá, ktoré nastupovali v jesenných kolách. Zatiaľ ešte žiadne mužstvo neohlásilo svoj koniec v súťaži, ale aj to časom môže nastať. Všetci, čo sa pohybujú okolo okresného futbalu však dúfajú, že k tomu nepríde. Už tak sú v okrese len dve ligy a odliv ďalších mužstiev by nebolo pre amatérsky okresný futbal vôbec dobré. „Momentálne je okolo toho také ticho pred búrkou, ale zatiaľ nemáme informácie o možnom rozpustení nejakého tímu. Ale možno sa stane realitou, že niektoré kluby nebudú pokračovať v súťaži a to buď z finančných dôvodov, ale z kvôli nedostatku hráčov,“ hovorí Urban.

Situáciu využívajú kluby z Maďarska

Situáciu, keď na Slovensku je amatérsky futbal pozastavený, využívajú kluby v Maďarsku, ktoré lanária hráčov a to hlavne z prihraničných klubov. V Maďarsku sú totiž všetky futbalové súťaže povolené a už sa niektoré aj rozbehli. Hráči, ktorú chcú hrať, tak chodia hrávať k nášmu južnému susedovi. „Už sme to pocítili, že niektorí hráči vyhľadali kluby v Maďarsku, alebo v Rakúsku. Hlavne je to Maďarska, kde sa už začali súťaže v nižších ligách a budú sa tam tak hrať aj nižšie amatérske súťaže. V Maďarsku vládne ich vláda a u nás tá naša,“ hovorí so zármutkom predseda ObFZ a zároveň aj manažér TJ Družstevník Veľké Ludince.

V prestupe hráčom nič nebráni

Maďarskej alternatíve pre hráčov nahráva aj fakt, že amatérsky hráči, ktorí sú registrovaní na Slovensku môžu kludne prestúpiť do Maďarska a ich súčasný klub s tým nemôže nič urobiť. „Do zahraničia je prestup amatérskych hráčov neobmedzený. Aj keď máme podpísaného hráča, tak on kludne môže náš klub opustiť a my s tým nemôžeme nič urobiť,“ dodáva na záver predseda ObFZ Levice František Urban.