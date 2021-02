V zápase o prvé miesto Levice zdolali Spišiakov

Patrioti nastúpili po troch prehrách doma proti Spišským Rytierom s jednoznačným cieľom opäť naplno bodovať. Po tomto zápase bude nasledovať vyše dvojtýždňová reprezentačná prestávku. Počas nej sme sa porozprávali s generálnym manažérom klubu Patrioti Levice Ladislavom Garajom.

15. feb 2021 o 1:00 Ivan Porubský

Po troch prehrách konečne prišlo víťazstvo a to v dôležitom zápase o prvé mieste. Ako hodnotíte výkon vášho tímu?

- Musíme byť veľmi spokojní s tým, ako chalani pristúpili k zápasu. Ten predchádzajúci súboj na Pasienkoch nás ešte nezastihol v optimálnej forme a vedeli sme, že nás čaká ťažký, rozbehnutý súper. Tešili sme sa na tento zápas, lebo tam bolo veľa zaujímavých mikrosúbojov medzi jednotlivými slovenskými hráčmi a vlastne sa aj potvrdil fakt, že sa stretli dva najlepšie tímy. Súboj mal výbornú úroveň a som rád, že sme ho zvládli a ustrážili si tak prvé miesto v tabuľke.

Článok pokračuje pod video reklamou

V zápase predviedol skvelý výkon Boris Bojanovský, ktorý sa stal slovenským hráčov kola. Ako hodnotíte jeho výkon?

- Boris je stálica v našom tíme. Jeho výkonu sú konzistentné a veľmi nám pomáha. Neoceniteľná je jeho práca v obrane, lebo svojou postavou dokáže v obrane odviesť veľa čiernej roboty a keď sa k tomu pridá aj dobrý výkon v útoku, tak ako tomu bolo aj teraz, tak to jeho ocenenie bolo zaslúžené.

Levice proti Spišskej zaznamenali až 21 strát lôpt. Kde treba hľadať príčinu?

Boli tam chvíľkové úseky, kde sme troška stratili koncentráciu a začalo mi to pripomínať náš posledný zápas proti Spišiakom na ich palubovke, kde sme tiež kontrolovali priebeh zápasu, vysoko viedli a v závere sme svojou stratou koncentrácie robili chyby a takmer prišli o víťazstvo. Toto sú tie veci, na ktorých musíme ešte zapracovať a musíme sa týchto chýb zbaviť, keďže v play-off by nás to mohlo nejakým spôsobom vytrestať.

Nasleduje vyše dvojtýždňová repre pauza. Prišla Leviciam vhod, keďže klub bol zužovaný koronou, alebo by vám teraz práveže vyhovovalo, aby pokračovala?

- Nám by táto pauza vyhovovala, keby nám celé mužstvo zostalo pokope a mohli by dva týždne spolu trénovať. Ale tým, že trojica našich hráčov odchádza za reprezentačnými povinnosťami , tím sa nám rozpadne. V poslednom zápase sa zranil Cveťo Černokojev, ktorý tak prišiel o nomináciu do bulharskej reprezentácie a bude sa liečiť v Leviciach. Novou správou je, že Michal Madzin nepôjde s reprezentáciou do Kosova, keďže mal ešte na začiatku týždňa pozitívny test na covid. Pravidlá FIBA sú také, že hráči a tréneri musia mať dva negatívne testy týždeň pred odchodom do bubliny, takže s tímom neodcestuje a ostáva s tímom v Leviciach. V prestávke musíme dohnať kondičné resty a tréningy budú tiež zamerané na defenzívu tímu.

Do reprezentácie bola nominovaná trojica Juríček, Abrhám a Krajčovič. Bojanovský zostal v pozícii náhradníka. Pôjde tiež s tímom do Prištiny, alebo sa bude pripravovať s Levicami?

- Boris zostáva doma, ale v prípade, že by sa niektorí hráči zranili, tak by sa pripojil k reprezentácii. Niektorí chalani totiž ešte cez víkend hrajú majstrovské zápasy, takže Boris by bol v takomto prípade pripravený sa pripojiť k reprezentácii.

Už máte aj vyriešené termíny dohrávok zápasov, ktoré ste museli odložiť kvôli koronavírusu v mužstve?

- Sú tam dva zápasy proti Prievidzi a rovnako dva proti Svitu. S Prievidzou sme už termíny odklepli a so Svitom si to v najbližších dňoch určite doriešime. Budeme mať na to celý marec a polovicu apríla, aby sme tieto štyri zápasy stihli dohrať. Čaká nás ťažký marec, keďže tam bude veľa zápasov, ale ja verím, že keď sa dostaneme do hernej pohody, tak to v pohode zvládneme. Ak budeme zdraví, tak verím, že sa dobre pripravíme na play-off.