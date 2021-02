AKTUÁLNE: Levice sa pripravujú na skríning 20. - 21. 2.

ZOZNAM odberových miest v Leviciach + link na rezervačný systém.

17. feb 2021 o 17:10 (JN)

LEVICE. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam a platnému COVID automatu sa potrebujú obyvatelia okresu Levice naďalej preukazovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní.

Ako informovala Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice, počas víkendu 20. – 21. februára sa obyvatelia opäť môžu dať bezplatne otestovať na ôsmich odberných miestach, ktoré zriadilo mesto Levice, a na piatich stálych odberových miestach, ktoré testujú aj cez víkendy.

Odberné miesta zriadené mestom Levice:

- CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča, Levice - 2 odberné miesta (rezervačný systém BOOKIO: http://https://services.bookio.com/mesto-levice-5wdgiwjb/widget?lang=sk&fbclid=IwAR15PTulQa-MjFGgDxgEKMuHCG40nFD0ipnSWhMtJA-fjiv58zjhLkej7q4 otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- Dom športu, Ul.Ľ.Podjavorinskej 3, Levice – 2 odberné miesta (rezervačný systém BOOKIO: https://services.bookio.com/dom-sportu-ull-podjavorinskej-3/widget?lang=sk ) otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- Telocvičňa T-18, Ul.Ľ.Podjavorinskej 21 /vedľa zimného štadióna/, Levice – 2 odberné miesta ( bez rezervácie) otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- Klub dôchodcov, U. Priateľstva 32, Levice - 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené od 08:00 h do 20:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod a od 17:00 do 17:30 hod), posledný odber o 19:30 hod.

- Kultúrny dom Kalinčiakovo č.114 /kaštieľ - 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené len v sobotu 20.02.2021 od 08:00 hod do 17:00 hod (prestávka od 12:00 do 13:00 hod), posledný odber o 16:30 hod

- Na odberných miestach bez rezervácie bude možné sledovať obsadenosť prostredníctvom: https://odbernemiesta.sk/mesto/levice , kde budú údaje aktualizované každé 2 hodiny.

- Ladislavov Dvor - Občanov na Ladislavovom Dvore bude testovať vojenský mobilný odberový tím v sobotu 20.02.2021 v čase 14:00 hod – 18:00 hod.

Stále odberové miesta:

- SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva), sobota - nedeľa od 08:00 h do 16:00 h

- URGENT s.r.o., J. Kollára 4 - exteriér, Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva), sobota od 09:00 h do 17:00 h

- Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Šafárikova 9, Levice /kasárne - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva ), sobota od 09:00 h – 13:00 h a od 14:00 h – 18:00 h. Posledný odber o 17:30 h.

- Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19,Levice - (bez rezervácie) , sobota od 08:00 h - 12:00 h a od 12:30 h - 16:00 h