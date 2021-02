Návrat Patriotov do ligového kolotoča nebol ľahký

Levičania v prestávke tvrdo makajú.

23. feb 2021 o 16:54 Roman Guliš

V našej najvyššej súťaži basketbalistov je reprezentačná prestávka.

Aj o tom ako ju využívajú levickí basketbalisti, ktorí sa vrátili do zápasového kolotoča po absolvovaní karantény, nám v rozhovore prezradil manažér Patriotov Ladislav Garaj.

Manažér Patriotov Ladislav Garaj (zdroj: Patrik Štrba)

Návrat do zápasového kolotoča po karanténe určite ani pre vás nebol ľahký. Ako ste ho zvládli, absentovali vám ešte hráči kvôli korone ?

Návrat do zápasového diania nebol jednoduchý, k dispozícii sme mali síce všetkých hráčov, prvý zápas na Interi ale vynechal tréner Michal Madzin, ktorého dobehol vírus ako posledného.

Najviac sa to samozrejme prejavilo v dvoch zápasoch, ktoré ste odohrali. Ako by ste ich zhodnotili?

V tom prvom zápase v Bratislave bolo vidieť značné kondičné resty, ktoré nás dobehli v druhom polčase. Naopak, druhý zápas doma proti Spišiakom sme už zvládli podstatne lepšie a pripísali sme si dôležité víťazstvo.

Pochvala patrí celému tímu, ako sa dokázali vysporiadať so situáciou a ako ju zvládli. Následné dva týždne voľna nám prišli vhod. Trojica hráčov odcestovala do reprezentácie a zvyšok tímu tvrdo pracoval na tréningoch.