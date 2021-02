Ponuku už nečakal, hokej mu však chýbal

Nový tréner žlto-zelených neberie príchod do Levic ako krok späť

24. feb 2021 o 17:25 Roman Guliš

Do minulého piatka mali za sebou levickí hokejisti pod vedením nového trénera Martina Hrnčára päť zápasov, v ktorých dvakrát vyhrali a dvakrát prehrali v riadnom hracom čase. Proti lídrovi zo Žiliny prehrávali doma po dvoch tretinách 1:3, aby sekundu pred koncom riadnej hracej doby dokázali vyrovnať. V predĺžení boli potom úspešnejší Vlci.

Štyridsaťšesťročného kormidelníka žlto-zelených sme trocha vyspovedali po piatkovom domácom víťazstve nad Trnavou.

Pán tréner, ako sa vlastne zrodil váš príchod do Levíc?

Priznám sa, že v takto rozbehnutej sezóne som neveril, že by vôbec mohla nejaká ponuka prísť. Ozval sa mi prvý muž levického hokeja Marcel Ozimák, s ktorým sa poznáme ešte z vysokoškolských čias. Predostrel mi koncepciu, na základe ktorej som si vedel predstaviť svoju prácu a tak som dlho neváhal. Pravdupovediac, mesiac som bol doma a teším sa, že som sa opäť dostal do hokejového kolotoča, ktorý mi chýbal.