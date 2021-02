V druhom živote by sa dal na cyklistiku

Futbalista Kalnej nad Hronom má rád individuálne športy.

25. feb 2021 o 19:00

Futbalisti Kalnej nad Hronom sú v III.Lige – Západ po neúplnej jeseni na jedenástom mieste tabuľky. Ako je spokojný s účinkovaním mužstva aj svojimi výkonmi a či s ním v klube môžu rátať v budúcnosti, nám porozprával v rozhovore ofenzívny stredopoliar KFC Roman Čejtei.

Roman Čejtei ako cyklista. (zdroj: FBRČ)

Ako hodnotíš účinkovanie Kalnej na jeseň ?

Keďže jeseň nám nevyšla čo sa týka umiestnenia v tabuľke podľa našich predstáv, hodnotil by som ju ako priemernú. Myslím si, že v piatich zápasoch, ktoré sme pre pandémiu nestihli odohrať, by sme takých desať bodov určite získali. Posledný zápas, ktorý sme vyhrali vo Veľkých Ludinciach, nám vyšiel aj herne. Mohlo nás to nakopnúť a prišli by dozaista ďalšie víťazstvá, žiaľ pandémia to prekazila. V mnohých zápasoch sme doplatili na to, že sme nevyužili svoju prvú veľkú šancu, čo na nás doľahlo tak, že sme body nezískavali.