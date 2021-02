Zoznam odberových miest + časy v celom Levickom okrese

Víkendové testovanie sa začína niekde už dnes. V sobotu a nedeľu bude otvorených najviac odberových miest.

26. feb 2021 o 9:58 (JN)

LEVICE. Nový Tekov, Krškany a Bátovce začínajú s testovaním už dnes. Väčšina obcí Levického okresu ale otvorí mobilné odberové miesta v sobotu 27. 2. a v nedeľu 28. 2.

Zoznam odberových miest v Levickom okrese, 26. - 28. február:

Bajka 1 Bajka 15, 28.2.2021 8.00-17.00

Bátovce 1 Bátovce č. 1, 26.2.2021 14:00 – 18:00 27.2.2021 7:00 –

Beša 1 Beša 212, 27.2.2021 8,00-18,00

Bielovce

Bohunice

Bory

Brhlovce

Čajkov 1 Čajkov 210, 27.2.2021 08.00-16.00h

Čaka 1 KSC – Čaka č.325, Cez MOM Farná 26.2.2021 15.00 - 20.00

Čata

Demandice 1 Demandice 185, 28.02.2021 08:00 – 19:00

Devičany

Dolná Seč 1 Dolná Seč 22, 27.02.2021 8.00-17.00h. 28.02.2021 8.00-12.00h.

Dolné Semerovce

Dolný Pial zriaďovateľ Hlavná 2/60, ZŠ Dolný Pial, 27.2.2021 sobota 7.00 – 19.00

Domadice

Drženice 1 Drženice 8, 27.2.2021 8,00 – 13,00

Farná 1 MKS, Farná č. 159, 27.02.2021 8:00 – 17:00

Hokovce 1 Hotel Park Hokovce222, 27.02.2021 9,00 – 15,00 hod

Hontianska

Vrbica 1 Svodín ,Hlavná 1117,94354 Svodín, 27.02.2021 7,00 – 19,00

Hontianske Trsťany 1 Obec Farná, 27.2.2021 8:00-16hod

Horná Seč

Horné Semerovce 1, Hospitale Horné Semerovce 71, Sobota 14.00-18.00

Horné Turovce 1, č. 111, 93581 Horné Turovce, 27.02.2021 sobota 8:00-16:00

Horný Pial

Hrkovce

Hronovce

Hronské Kľačany 1 Hronské Kľačany č. 572, 27.02.2021 8:00 – 17:00

Hronské Kosihy 1 935 27 Hronské Kosihy 61, Sobota, 27.2.2021, 8.00 – 17.15 hod.

Iňa 1 Iňa 27, 27.2.2021 8,00 – 12,00

Ipeľské Úľany

Ipeľský Sokolec 1 KD č.118, 27.2.2021 8,00 – 18,00

Jabloňovce 1 Kultúrny dom, 28. 02. 2021, od 8:00 h do 12:00 h od 12:45 h do 14:00 h

Jesenské

Jur nad Hronom 1, Jur nad Hronom 277, kultúrny dom 27.02.2021, 08.00 – 18.00hod

Kalná nad Hronom, Školská 11, 27.02.2021 Sobota 8:00 – 18:30 hod.

Keť 1 935 64 Keť č. 246 Kultúrny dom, 27.02.2021 8:00 – 13:00

Kozárovce, Kozárovce č.1 (Dom kultúry), Sobota 27.2.2021 08:00 – 19:00

Krškany 1 Kultúrny dom, Krškany č. 115, 26.02.2021 17:00 – 21:00

Kubáňovo 1 Poskytovteľ: Hospitale, Kubáňovo č. 9, 27.02.2021 /sobota/ 08:00 - 12:00

Kukučínov 1 Kultúrny dom 22, 27.2.2021 8:00-18:00

Kuraľany 1 Kultúrny dom 55, 27.2.2021 9.00 – 13,00

Levice 2 T-18, Ľ. Podjavorinskej 21, Levice So: 08,00–20,00 Ne: 08,00-17,00 2 Dom športu, Ľ. Podjavorinskej 3, Levice So: 08,00–20,00 Ne: 08,00-17,00 2 Junior, A. Sládkoviča 2, Levice So: 08,00–20,00 Ne: 08,00-17,00 1 Klub dôchodcov, Priateľstva 32, Levice So: 08,00–20,00 Ne: 08,00-17,00 1 Kalinčiakovo So: 08,00-17,00

Lok 1 ZŠ- Lok, Hlavná 10, 27.2.2021 7,30 – 18,00

Lontov 1 Lontov 68, 27.2.2021. 8:00 – 16:00

Lula

Málaš

Malé Kozmálovce 1 Kultúrny dom Malé Kozmálovce č. 259, 27.02.2021 09:00 – 17:00

Malé Ludince

Mýtne Ludany 1 Pestrý rad 230/8, 27.02.2021 07:00 – 20:00

Nová Dedina 1 MOM NOVÁ DEDINA 267, 26.02.2021 13:00 do 19:00

Nový Tekov 1 Nový Tekov 226, 26.02.2021 od 13,30 do 20,30

Nýrovce 1 53 Nýrovce 93567, 27.02.2020 08:00-17:00

Ondrejovce 1 Ondrejovce č.59, 27.02.2021 7,00 – 19,00

Pastovce 1 Šahanská 128 935 74 Pastovce, 28.02.2021 07,00 - 18,00

Pečenice

Plášťovce 1 Plášťovce 345, 28.2.2021 13:00 – 18:00

Plavé Vozokany 1 Plavé Vozokany č. 115 935 69, 26.2.2021 12.00 – 20.00 hod.

Podlužany 1 Podlužany č. 165, 27.03.2021 Od 8,00 - 16,00

Pohronský Ruskov 1 Cukrovarská 1, 935 62 Pohronský Ruskov, 27.2.2021 7:00 – 18:00

Pukanec 1 Nám. mieru 6/1, 27.02.2021 8:00 -18:00 hod (prestávka 12. - 13. hod)

Rybník 1 Hlavná201/2, 935 23 Rybník, 27.2.2021 8:00 – 17:00

Santovka 1 Vrbická 176/, 27. 02. 2021 8:00 – 14:30

Sazdice 1 Sazdice 80, So 27.2.2021 13,00 – 18,00

Sikenica 1 Trhyňa č.72, 937 01 Sikenica, 27.02.2021 8.00 – 12.00

Slatina

Starý Hrádok

Starý Tekov 1 Nám. SNP 20, Starý Tekov, 27.2.2021 08:00-16:00

Šahy 1 J. Kráľa 56 28.2.2021, 08:00-16:00

Šalov 1 Urgent s.r.o. pred kultúrnym domom, 27.2.2021 8.00-16.00

Šarovce 1 Dom kultúry č. 148, Šarovce, 27.02.2021 7,00-18,00 hod.

Tehla 1 Tehla 23 27.2.2021, 08:00 – 17:00

Tekovské Lužany 1, Topoľská 1 (KD), 27.2.2021 8.00 – 20.00, 28.2.2021 8.00 – 12.00

Tekovský Hrádok 1 Kultúrny dom, 27.2.2021 7,00 – 18,00

Tlmače 2 1. Spoločenský dom, Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače 2. Kultúrny dom, Továrenská 1, 935 21 Tlmače, 27.02.2021 a 28.02.2021 v čase od 8:00-16:00 hod. po oba dni v oboch MOM

Tupá 1 Tupá 113,935 84, 27.02.2021 8.00-17.00 hod.

Turá

Uhliská 1 Uhliská 104 –zasadačka OcÚ, 27.2.2021 9:00 do 16:00

Veľké Kozmálovce 1, budova bývalej ZŠ, SOBOTA 8.00-13.00 bez prestávky

Veľké Ludince 1 Obec Farná, 27.02.2021 8,00 – 18,00

Veľké Turovce

Veľký Ďur 1 Levická 101, 27.2.2021 8:00 – 17:00

Vyškovce nad Ipľom 1, Poskytovateľ HOSPITALE, Kultúrny dom Vyškovce nad Ipľom 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom, 27.02.2021 8:00-13:00

Vyšné nad Hronom

Zalaba

Zbrojníky 1 Kultúrny dom č.169, 27.02.2021 9.00-15.00hod.

Želiezovce 1 Komenského 1, 27.2.2021 8.00-19.00

Žemberovce 1 Mjr. D. Gondu 446/167, kultúrny dom, 27.02.2021(sobota) 08:00 – 17:00

Žemliare