Cení si možnosť hrať

Americká posila sa v Leviciach udomácňuje.

1. mar 2021 o 15:59 Roman Guliš

K Patriotom sa pripojil Američan Tre McCallum na prelome kalendárnych rokov, ako reakcia na výraznejšiu maródku v tíme.

Kvôli vynútenej prestávke odohral 25-ročný basketbalista za Levice zatiaľ len štyri stretnutia, s novým družstvom sa však postupne zžíva.

V jeho životopise sa vyníma najmä fakt, že predchádzajúce dva roky bol na prahu účasti v NBA, keďže bol súčasťou farmárskeho tímu Chicaga Bulls (Windy City Bulls) v G-League. Do styku tak prišiel s bývalým reprezentantom Slovenska. Martinom Rančíkom, ktorý pôsobí v klube ako asistent trénera.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to opäť možnosť hrať basketbal, aj v tejto dobe pandémie. Nepodarilo sa mi pokračovať v NBA G-League, keďže sa Chicago neprihlásilo v tejto sezóne do bubliny. Z tohto dôvodu som prijal ponuku Levíc. Toto (pozn. ponuky) riešil môj agent, ale viacero tímov z G-League malo o moje služby záujem. Patriotov som v danej chvíli videl pre mňa ako najlepšiu možnosť a príležitosť. Svojimi výkonmi si chcem zabezpečiť ďalšiu robotu. Celá táto situácia a možnosť vôbec hrať, to pre mňa znamená veľa. Mnoho hráčov je bez práce, preto som vďačný, že hrám aj naďalej basketbal,“ ozrejmil McCallum dôvody príchodu do Levíc.

Do európskeho basketbalu sa vrátil po dvojročnej odmlke, ktorú strávil pôsobením doma a v Kanade. V druhej menovanej krajine hral za Guelph Nighthawks tzv. letnú súťaž, svojimi výkonmi si tam vyslúžil miesto v druhom najlepšom tíme ligy.