Rysuje sa bratská hokejová trojka

Levickí tínedžeri nastúpili už aj za mužstvo dospelých.

4. mar 2021 o 17:04 Roman Guliš

V hokejovom svete sa stretávame s javom, keď sa traja bratia z jednej rodiny dali na hokej a dotiahli to dosť ďaleko. Môžme spomenúť Hunovcov na Slovensku či Zohornovcov v Čechách.

Bratská hokejová trojka sa rysuje aj v rodine Drapákovcov, z obce Lok v okrese Levice.

Dvaja starší bratia, šestnásťročný Samuel a iba štrnásťročný Dominik, dostali nedávno príležitosť zahrať si v mužskom tíme HK Levice proti výberu Slovenska U18 v rámci Slovenskej hokejovej ligy.

Samuel Drapák (zdroj: HK)



„Obaja sú po mne,“ hovorí s úsmevom otec chlapcov Tibor Drapák. Na svoj vek disponujú oveľa väčším fyzickým fondom ako ich rovesníci, popri tom sú však aj dostatočne obratní. Samuel začal s hokejom, keď mal osem a Dominik, keď mal šesť rokov. Na tréningy prípraviek sme dochádzali počas víkendov do Levíc z Loku, kam sme sa presťahovali. Začalo to tak, že sa chalani veľmi rýchlo naučili korčuľovať. Na jednom verejnom korčuľovaní to zbadal aj jeden z mládežníckych trénerov, ktorý im navrhol, či by to nechceli skúsiť s hokejom. Prisvedčili, hoci popri tom hrávali aj futbal za Lok. A čo vlastne rozhodlo, že napokon zostali pri hokeji?