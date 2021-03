Séria sa skončila v najkratšom možnom čase

Levičania nenašli na Spišiakov recept ani v jednom zápase.

16. mar 2021 o 9:52 Roman Guliš

SHL mala v pondelok (15.3.2021) na programe štvrté zápasy štvrťfinále play-off. Hrá sa na štyri víťazné stretnutia. O postupujúcich do semifinálových bojov sa rozhodlo v najkratšom možnom čase. Ľad môžu začať definitívne topiť na ďalších štyroch štadiónoch vrátane Levického. V boji o postup medzi elitu zotrvala štvorica celkov – Žilina, Martin, Spišská Nová Ves a Dubnica.

Levickí hokejisti nedokázali nájsť recept na svojho súpera zo Spiša ani v jednom zo štyroch zápasov, pričom v prvýcgh troch z nich ani neskórovali.

Východniari začali napĺňať úlohu favorita už v prvých dvoch zápasoch na domácom ľade. V tom prvom bola prvá tretina v podaní Levičanov v poriadku, ale tá druhá im ušla, veď súper v nej strelil všetky štyri góly. Levice sa snažili ešte vrátiť do zápasu, ale pribrzdili ich v tom vylúčenia. Pozitívom bolo, že už ďalší gól neinkasovali.

V druhom zápase týchto dvoch súperov sa zrodil rovnaký výsledok ako v tom prvom, avšak tento duel bol omnoho nervóznejší. Celkovo stojeden rozdaných trestných minút a tvrdá hra, ktorá k takýmto zápasom patrí. Arbitri udelili levickým hokejistom až desať dvojminútových, plus jeden päťminútový trest. Muži z metropole Tekova odohrali v početnej nevýhode celkovo vyše dvadsaťtri minút. Duel v Spišskej Novej Vsi spĺňal všetky parametre play-off a diváci si museli prísť na svoje.

Spišiakov podržal v oboch domácich dueloch ich brankár Melicherčík, na ktorom si Levičania vylámali zuby a ani raz ho nedokázali prekonať, hoci najmä v tom druhom zápase mali na to niekoľko dobrých príležitostí.

Levičania sa zo Spiša vracali domov smutní, ale za to odhodlaní znepríjemniť súperovi život na domácom ľade. Žiaľ neúpodarilo sa im to ani v jednom z nich a tak prehrali sériu jednoznačne 0:4 na zápasy.