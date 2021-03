Inkasoval iba štyrikrát

Levice sa počas jesene mohli na svojho brankára spoľahnúť.

17. mar 2021 o 16:51 Roman Guliš

Jednou z opôr mužstva FK Levice, ktoré je vo IV. Lige – Juhovýchod po neúplnej jeseni na druhom mieste tabuľky, je tridsaťpäťročný brankár Marián Štrba. Levičanov posilnil pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021. Rozhovor nám poskytol v tomto napätom období, kedy celý amatérsky futbal netrpezlivo čaká na svoj reštart.

S akými ambíciami ste prestupovali pred sezónou 2020/2021 do Levíc?

Oslovil ma pán Jaroslav Méres, ktorý fungoval vo Veľkom Ďure, odkiaľ som prestúpil do Levíc. On mi vnukol tú myšlienku. Čo sa týka ambícii, nemal som príliš veľké oči. Počul som, že sa v Leviciach vytvára nový kolektív aj s trénerom. Chcel som nový impulz, tak sme si sadli, dohodli sa, podali ruky a pustili sa do práce.