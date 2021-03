Patrioti tesne zdolali Svit a udržali sa na čele

Hrdinom zápasu bol Wade-CHatman.

18. mar 2021 o 17:18 Roman Guliš

Niké SBL – 28. kolo:

Patrioti Levice – Iskra Svit 94:93 (23:17, 23:24, 20:24, 28:28)

Svit už tradične vyrukoval s energiou a behavou hrou, čo Leviciam v úvodných minútach robilo problémy. Rýchlo sa však dokázali vysporiadať s týmto herným prejavom a individuálnejším poňatím hry, v 6. minúte bol už stav vyrovnaný – 14:14. V týchto fázach sa Patrioti nadýchli k šnúre 16:0, razom začali dominovať v priestore pod košom, ideálne prechádzali do rýchlych protiútokov a aj dobre bránili. Vydarená energia priniesla vedenie 23:17 po prvej štvrtine. V druhej časti pokračoval pozitívny scenár – dobrý herný prejav, solídna úspešnosť streľby a budovanie vedenia. Kolektívna hra Levičanov priniesla v 15. minúte stav 36:25. Ku koncu však prišlo viacero chýb, čo vrátilo Svit mierne do hry. Na prestávku sa ale išlo za priaznivého stavu – 46:41.

Dobre sa začal aj druhý polčas, štyria levickí hráči mali rýchlo na konte viac ako 10 bodov a aj vedenie sa opäť vrátilo do dvojciferných hodnôt. Ich súper však nepovedal posledné slovo, Svit totiž začal hrať svoju hru a dokonca sa v závere tretej časti dostal na malý moment do vedenie. Posledné slovo mal Wade-Chatman, upravoval na 66:65 z pohľadu domácich po 30 minútach čistého času. Patriotom v štvrtej štvrtine odišla svedomitá obrana, hostia sa vďaka Parsonsovi dostali do mierneho vedenia a na koňa. Iniciatívu zobral do svojich rúk Krajčovič, pre svoj tím udržiaval nádej na obrat. Ešte pred poslednou minútou prehrávali domáci o 3 body, ale zodpovednosť zobrali na svoje plecia Wade-Chatman a McCallum. V mimoriadne dramatickej koncovke Avramovič zahodil 8 sekúnd pred koncom oba trestné hody, posledný útok tak mali Patrioti. Wade-Chatman sa stal mužom momentu, takmer súčasne s klaksónom rozhodol o výhre svojho tímu.

Patrioti: Wade-Chatman 23, McCallum 20, Bojanovský 17, Krajčovič 13, Abrhám 4 (Juríček 13, Černokojev a Volárik po 2, Danielič 0)

Svit: Parsons 30, Green 18, Baker 9, Andrews a Baldovský po 6 (Avramovič 16, Mokráň 8, Turza 0)

TH: 25/20 – 13/8, Fauly: 20 – 24, Trojky: 6 – 9, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Stopka

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Extrémne dôležité víťazstvo pre nás. Samozrejme, aj so šťastím, ale musím povedať, že chalani dreli a išli sme si za tým. Myslím si, že šťastie sa právom priklonilo k nám.“

Henri Wade-Chatman, hráč Patriotov: „Veľmi ťažký a ubojovaný zápas. Som nesmierne šťastný z toho, že sme pretrhli šnúru prehier. Na konci sme bojovali, nevzdávali sme sa. Pri svojej záverečnej strele som si veril.“