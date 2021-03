V Parku pohybu na Vinohradoch chýbajú toalety. Na návštevníkov sa ponosujú majitelia rodinných domov

Na športovisku budujú basketbalové ihrisko Budú aj chýbajúce toalety

22. mar 2021 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Výstavba prvého exteriérového basketbalového ihriska v meste sa začala 23. februára. Športovisko s klasickými rozmermi 28 x 15 metrov bude situované na okraji Parku pohybu na sídlisku Vinohrady.

Park pohybu buduje radnica postupne od roku 2017. Prevažne deti a mladá generácia sem prichádzajú z mesta, ale aj okolitých dedín. Problémom sú chýbajúce toalety. V dohľadnej dobe by malo dôjsť k náprave.

Toalety? Na benzínke alebo pri plote

„Chodím sem aj viackrát do týždňa,“ hovorí skejtbordiska z Kalnej nad Hronom. Pochvaľuje si výborné dráhy, dostupné parkovisko a aj partiu, ktorá sa tu vytvorila z chalanov zo širokého okolia. Spája ich rovnaká športová záľuba. Ako ale pridáva, čo tu absentuje, sú toalety: „Keď treba, zbehnem na neďalekú benzínku alebo do TESCA. Toalety by sa tu ale rozhodne zišli.“

Na chýbajúce sociálne zariadenia v Parku pohybu sa ponosujú obyvatelia