AKTUÁLNE: Z evidenčného čísla na aute už okres nezistíme

Značku si budeme môcť preniesť na iné auto. Zmeny začnú platiť v marci 2021.

22. mar 2021 o 11:59 (JN)

BRATISLAVA, LEVICE. Národná rada SR schválila poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky.

Zmeny sa začnú uplatňovať od 1. marca 2022. O podrobnostiach informovala Polícia SR na sociálnej sieti:

VIAZANIE EČV NA VOZIDLO

Zruší sa povinná zmena evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Evidenčné číslo tak bude viazané na vozidlo a ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia.

Prečítajte si

Prečítajte si Sedia za drogy či násilie. Aký majú režim za múrmi väznice? Čítajte

MOŽNOSŤ VLASTNÍKA PRENIESŤ SI EČV NA INÉ VOZIDLO

Zaviedla sa tiež možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo toho istého vlastníka. Čiže ak vlastník predá svoje vozidlo, bude si môcť tabuľky s evidenčným číslom ponechať a dať si ich prideliť na svoje iné vozidlo.

Tieto zmeny ušetria finančné prostriedky štátu za nákup nových tabuliek, ako aj vlastníkom motorových vozidiel za správne poplatky.

NA TABUĽKE UŽ NEBUDE SKRATKA OKRESU

Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.

Prečítajte si

Prečítajte si Levický hrad sa opäť ozval. Toto našli pod jeho múrmi Čítajte

ZRUŠÍ SA DVOJKROKOVÝ PREPIS VOZIDLA

Taktiež sa zruší dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlásil vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlásil na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.