AKTUÁLNE: Levice sa pripravujú na skríning 27. - 28. 3.

Zmenu farby okresu na červenú potvrdí ešte najbližší víkend 3. - 4. apríla.

24. mar 2021 o 12:03 (JN)

LEVICE. Obyvatelia okresu Levice potrebujú naďalej preukazovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní. Podľa aktuálneho COVID automatu sme do 28. marca ešte v bordovej zóne.

"Ministerstvom zdravotníctva zverejnený prechod do červenej zóny podľa COVID automatu platí od 29. marca. Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho pásma sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden týždeň. V prípade, že aj po týždni je indikovaný pokles pásma, preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho pondelka do nového pásma (čiže uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia). Tzn. je potrebné túto zmenu farby okresu potvrdiť ešte najbližší víkend, v tomto prípade aj počas víkendu 3. - 4. apríla. Ak sa v priebehu víkendu 3. - 4. apríla potvrdí červená farba, nasledujúci víkend 10.- 11. apríla sa už testovať nebude, bude sa testovať až cez víkend 17. - 18. apríla. O termínoch vás budeme informovať," uviedla Adriana Macáková, hovorkyňa Mestského úradu v Leviciach.

Počas víkendu 27. a 28. marca 2021 sa môžete dať bezplatne otestovať na nasledovných odberných miestach:

Odberné miesta zriadené mestom Levice:

- CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice - 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO: http://https://services.bookio.com/mesto-levice-5wdgiwjb/widget?lang=sk&fbclid=IwAR1zamSz3FtIZbURoKQIuf9lRRunXBjHqGxXuSoimQXgsAEQwgBWkNabt-c ) otvorené v sobotu a v nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Dom športu, Ul.Ľ.Podjavorinskej 3, Levice – 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO: https://services.bookio.com/dom-sportu-ull-podjavorinskej-3/widget?lang=sk&fbclid=IwAR2diQBuBdRnQSJTKVvL5qqmj_xKR_f0IBaROD-vc2r-O2sLEUT2LBOGk04 ) otvorené v sobotu a v nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Telocvičňa T-18, Ul.Ľ.Podjavorinskej 21 /vedľa zimného štadióna/, Levice – 1 odberné miesto ( bez rezervácie) otvorené v sobotu a v nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Klub dôchodcov, U. Priateľstva 32, Levice - 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené otvorené v sobotu a v nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Kultúrny dom Kalinčiakovo č.114 /kaštieľ - 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené len v sobotu 27.03.2021 od 08:00 hod do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod).

Na odberných miestach bez rezervácie bude možné sledovať obsadenosť prostredníctvom: https://odbernemiesta.sk/mesto/levice , kde budú údaje aktualizované každé 2 hodiny.

- Ladislavov dvor - vojenský mobilný odberový tím, sobota 27.03.2021 v čase 14:00 hod – 17:00 hod.

Stále odberové miesta, ktoré testujú aj cez víkend:

- SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva), pondelok - nedeľa od 08:00 h do 16:00 h

- URGENT s.r.o., J. Kollára 4 - exteriér, Levice - pondelok - sobota od 09:00 h do 17:00 h

- Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Šafárikova 9, Levice /kasárne - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva ), pondelok - sobota od 09:00 h – 13:00 h a od 14:00 h – 18:00 h. Posledný odber o 17:30 h.

- Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19,Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva) , pondelok - sobota od 08:00 h - 12:00 h a od 12:30 h - 16:00 h