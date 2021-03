Od pondelka v okrese postačí negatívny test starý 14 dní

Levický okres prejde z bordovej farby do červenej.

24. mar 2021 o 14:11 (JN)

LEVICE. Podľa mapy COVID automatu, ktorú 23. marca uverejnilo ministerstvo zdravotníctva, bude v týždni od 29. marca do 4. apríla v II. stupni varovania celkovo sedem okresov: Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Slovensko ostáva čierne

Pre obyvateľov týchto okresov, a teda aj nášho, to bude znamenať, že od pondelka 29. marca sa budú preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku testu nie starším ako 14 dní (doteraz 7 dní).

V školách ostáva v platnosti 7-dňové potvrdenie na COVID.

S II. stupňom varovania, teda s červenou farbou okresu na COVID mape, sú spájané miernejšie opatrenia. Nie však v aktuálnej situácii, keď je celé Slovensko označené čiernou farbou, a teda platia globálne odporúčania a opatrenia. Kľúčovými ukazovateľmi, ktoré umožňujú klasifikáciu epidemiologickej situácie na národnej úrovni, sú priemerný počet nových prípadov za 7 dní, počet hospitalizovaných na národnej úrovni, efektívne reprodukčné číslo (Rt).

Aby Slovensko prešlo zo IV. stupňa varovania (čierneho) do III. stupňa, musí byť priemerný počet nových prípadov za 7 dní v rozmedzí od 2400 do 4000, ďalej počet hospitalizovaných od 2500 do 3000 a efektívne reprodukčné číslo od 1,10 do 1,15. „Pokiaľ nepoklesnú počty hospitalizovaných pacientov v nemocniciach a celkové počty pozitívnych prípadov na celom Slovensku, nemôže dôjsť k uvoľňovaniu protiepidemických opatrení, ako je napr. otváranie prevádzok, organizovanie omší, nosenie rúšok/respirátorov a iné,“ prízvukujú odborníci.

K opatreniam pribudnú ďalšie

Ako dnes informovala agentúra SITA, v nemocniciach je hospitalizovaných 3512 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3407 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je 301 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 382 osôb. Celkový počet úmrtí "na COVID" je 9261 a celkový počet úmrtí "s COVID-om" je 1725.

Šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger pripomenul, že Slovensko je naďalej v čiernej fáze, vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení.

Podľa agentúry TASR sa od štvrtka 25. marca k opatreniam pridávajú ďalšie. Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré dnes schválil vládny kabinet.