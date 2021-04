V Leviciach začínajú rozdávať nádoby na kuchynský odpad

Obyvatelia bytov si nádobky môžu vyzdvihnúť na radnici. V rodinných domoch budú mať väčšie nádoby.

1. apr 2021 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Od začiatku tohto roka platia zmeny v zbere odpadov v meste.

„Cieľom všetkých zmien je postupne znižovať skládkované množstvá odpadu na čo najnižšiu mieru, zvýšiť podiel triedených zložiek odpadu vrátane zberu tzv. biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,“ informovala Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ v Leviciach.

Zber bioodpadu

V roku 2021 sa zavádza zber biologického odpadu, tzv. kuchynského odpadu. „Práve jeho triedením a následným zhodnotením kompostovaním a zároveň zvýšením frekvencie vývozu ostatných triedených zložiek sa predpokladá zníženie skládkovaného odpadu,“ tvrdí hovorkyňa.

V lokalite s rodinnými domami bude zber objemnejšieho bioodpadu, ako sú orezy stromov a kríkov, zabezpečovaný len 2-krát ročne, a to na jar a jeseň. Zber bioodpadu bude od 12. do 15. apríla, a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. Termín jesenného zberu je naplánovaný od 11. do 15. októbra.

V ostatných obdobiach roka už takýto zber nebude.

Odpad z kuchýň z rodinných domov

Novinkou je zavedenie separovania tzv. kuchynského odpadu z domácností do špeciálnych hnedých odpadových nádob.

„Domácnosti v rodinných domoch dostanú 120-litrové, resp. 240-litrové špeciálne nádoby hnedej farby, ktoré budú spolu s informáciami k zberu takéhoto odpadu rozdávané najskôr od 6. apríla a samotný zber začne najskôr 24. apríla,“ približuje novinku.

Jeho odvoz bude v Leviciach raz za dva týždne, každý nepárny týždeň.

„Po zavedení zberu BRKO bude zber zmesového komunálneho odpadu vykonávaný len raz za dva týždne - každý párny týždeň,“ dopĺňa.

Odpad z kuchýň v bytovkách

V lokalite s bytovými domami pribudnú 240-litrové hnedé nádoby na BRKO so zberom 2-krát týždenne. Rozmiestňovať ich začnú najskôr od 24. apríla, zber začne najskôr v máji.

„Navyše domácnosti dostanú 7- až 10-litrové nádobky na domáce zhromažďovanie takéhoto odpadu. Na mestskom úrade si ich budú môcť vyzdvihnúť od 6. apríla podľa epidemiologickej situácie,“ pridáva termín dôležitý pre obyvateľov bytových domov.

Jarné upratovanie

Naďalej bude prebiehať aj zber veľkoobjemového odpadu tzv. jarné a jesenné upratovanie

Veľkoobjemový zber bude v termíne od 19. do 23. apríla. Pri rodinných domoch formou zberu z prahu nehnuteľnosti, pri bytových domoch do veľkokapacitných kontajnerov.

Podľa hovorkyne bola zvýšená frekvencia vývozu triedených zložiek odpadu, ako sú plasty, papier a sklo. Zvýšiť tak chcú množstvo vytriedeného odpadu.

V lokalite s rodinnými domami je zber zabezpečovaný do vriec, ktoré je potrebné vyložiť k zbernej nádobe v deň vývozu komunálneho odpadu. Papier z modrých vriec každý nepárny týždeň, plasty zo žltých vriec (aj kovy a tetrapaky) každý párny týždeň a sklo z čiernych vriec posledný deň v mesiaci.

V lokalite s bytovými domami sú rozmiestnené farebné 1100-litrové, resp. 700-litrové nádoby s popisom odpadu, ktorý patrí do jednotlivých nádob. Termíny vývozu sú nasledovné:

Papier z modrých 1100 l nádob 2-krát týždenne, a to každý utorok a piatok, plasty zo žltých 1100 l nádob (aj kovy a tetrapaky) je 2-krát týždenne, každý pondelok a štvrtok a sklo zo zelených spravidla 700 l nádob je raz týždenne v stredu.

Ostatný odpad môžu obyvatelia naďalej vyvážať na zberný dvor na Mochovskej uici. Otvorený je počas pracovných dní do 17. hodiny a v sobotu do 12. hodiny.