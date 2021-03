Jeho budúcnosť nemusí byť spojená s hokejom

Levičanom v play-off pre zranenie chýbal.

31. mar 2021 o 19:55 Roman Guliš

Levickým hokejistom chýbal vo štvrťfinálovej sérii proti Spišiakom pre zranenie útočník Lukáš Tábi, ktorý nám už po pre Levičanov skončenej sezóne poskytol rozhovor.

Zranenie ti neumožnilo zahrať si v play-off, akého bolo charakteru?

Išlo o zranenie v hornej časti tela, konkrétne ramena. Dve kolá pred koncom základnej časti v Martine som sa nepríjemne zrazil s protihráčom a odnieslo si to rameno. Veril som do poslednej chvíle, že sa to nejako dá do poriadku a do pla-off nastúpim, žiaľ sa tak nestalo a do štvrťfinálovej série som nenastúpil.

Po základne časti ste skončili na 6. mieste. Ako by si zhodnotil hlavnú fázu sezóny z pohľadu levického mužstva?

Po základnej časti sme boli vcelku spokojní, keďže sme si pred sezónou dali cieľ skončiť po nej minimálne do 6. miesta, čo sa nám aj podarilo.