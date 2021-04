Levice sa chcú uchádzať o titul Mesto kultúry 2022

Radnica sa obracia na obyvateľov. V ankete sa ich pýta na podnety a pripomienky ku kultúre v meste. Do finále postúpia tri slovenské mestá.

4. apr 2021 o 17:13 TASR

LEVICE. Levice sa chcú uchádzať o titul Mesto kultúry 2022. V rámci prípravy na kandidatúru už magistrát zverejnil anketu, prostredníctvom ktorej od obyvateľov Levíc zisťoval ich podnety a pripomienky ku kultúrnemu životu v meste.

Odborná skupina zložená z odborníkov z rôznych oblastí kultúry z mesta i regiónu následne návrhy vyhodnotila a vypracovala projekt.

"Prípadná dotácia z Fondu na podporu umenia je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta. Môže ísť o diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklóru, prípadne medziodborové aktivity a neprofesionálne umenie," informoval magistrát.

Do finále o titul Mesto kultúry pre rok 2022 môžu so svojimi projektmi postúpiť tri slovenské mestá. Fond na podporu umenia môže poskytnúť na prípravnú fázu dotáciu od 5000 do 10-tisíc eur.

Celoročné aktivity víťazného projektu sú potom podporené sumou 200-tisíc až 300-tisíc eur. V súčasnosti sú Mestom kultúry Nové Zámky, ktoré titul získali vďaka projektu s názvom Vzdušné Zámky. Neskôr ho prevezme mesto Stará Ľubovňa.

