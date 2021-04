Výhra nad Interom ich posunula priamo do semifinále

Patrioti môžu byť po základnej časti najhoršie druhí.

6. apr 2021 o 14:34 Roman Guliš

Niké SBL – 37. kolo:

Patrioti Levice využili hneď prvý pokus na to, aby spečatili miestenku v semifinále play off Niké SBL. V dohrávke 37. kola zvíťazili nad Interom Bratislava 82:66 a už teraz je isté, že základnú časť nezakončia horšie ako na druhom mieste.

Patrioti Levice – Inter Bratislava 82:66 (25:22, 21:13, 20:10, 16:21)

Domáci mali perfektný nástup do dôležitého duelu, dali 7 bodov za sebou a na takmer tri minúty nepustili súpera k žiadnym bodom. Po oddychovom čase sa rozbehli na oboch stranách ofenzívne motory, sily a skóre sa vyrovnalo. Výhodou Levíc bolo, že nepustili Inter k žiadnemu náporu a Wade-Chatman bol v ofenzíve takmer nezastaviteľný. Prvú štvrtinu vyhrali Patrioti 25:22. Aj do druhej časti bol vstup dobrý, tentoraz z toho bolo 5 bodov v rade. Domáci mali dobrú defenzívu, rôzne taktické varianty prinášali úspech. Necelé 4 minúty pred koncom druhej 10-minútovky bolo levické vedenie prvýkrát v zápase dvojciferné (41:30), podarilo sa ho udržať aj do konca prvého polčasu – 46:35.

Aj do tretice sa zopakoval rovnaký pozitívny scenár, Patrioti otvorili po prestávke šnúrou 7:0. Súper sa snažil zareagovať na nepriaznivý priebeh, ale domáci basketbalisti boli už v tejto fáze rozbehnutí. Dianie na palubovke mali celkom pod kontrolou, čo sa ukazovalo aj na vývoji skóre. To všetko vyvrcholilo na konci tretej štvrtiny buzzer-beaterom Wade-Chatmana, ktorým upravoval na 66:45. V záverečnej časti sa po takmer 5 mesiacov vrátil do diania Bachan, za čo si vyslúžil ovácie od svojich spoluhráčov a realizačného tímu. Posledné minúty už priniesli mierne poľavenie oboch obrán, keďže o víťazovi bolo už rozhodnuté. Levice si zabezpečili účasť v semifinále play off Niké SBL víťazstvom 82:66 nad Interom Bratislava.

Patrioti: Wade-Chatman 19, Bojanovský 13, Abrhám 7, McCallum 6, Krajčovič 2 (Volárik 11, Juríček 10, Černokojev 6, Bachan 5, Danielič 3, Adámik a Chaban 0)

Inter: Beručka 20, Lopez 18, Körner 15, M. Malovec 3, Galata 0 (Shelton 5, Randuška 4, Borodovčák, Boros, Koller a T. Malovec 0)

TH: 15/10 – 21/12, Fauly: 28 – 20, Trojky: 10 – 8, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Bara

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Vedeli sme, o čo ide v tomto zápase. Som extrémne rád, že sa nám podarilo vyhrať. Za víťazstvom sme išli tímovo. Veľmi si to vážim a som rád, že ako dopadol tento zápas výsledkovo.“

Martin Bachan, hráč Patriotov: “Veľmi som rád, že som konečne naspäť. Myslel som si, že túto sezónu už nebudem hrať. Je to super pocit vrátiť sa na palubovku. Proti Interu sme dobre bránili a to je vidieť aj na skóre. V útoku sme hrali tímovo, čo nám pomohli. Všetci sa zapojili do hry a darilo sa premieňať otvorené strely.”