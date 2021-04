Muž z iného okresu stratil v Leviciach bankomatovú kartu. Hľadá dvojicu so psíkom, ktorá ju našla. Chce sa im odvďačiť

Spoznala sa v tomto príbehu dvojica, ktorá 12. marca venčila v okolí Pereckej ulice psíka?

7. apr 2021 o 1:10 (JN)

LEVICE. Pochádza z okresu Komárno, v Leviciach však býva pre prácu. Ján Baráth nám vyrozprával príbeh, ktorý môže byť pre niekoho obyčajný, no ako on hovorí, šľachetný čin neznámej dvojice znamenal pre neho veľmi veľa. „V cudzom meste by som bol bezradný. Tomuto páru patrí moja veľká vďaka,“ hovorí. Pridáva, že túto dvojicu by rád našiel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Máte doma marcové novorodeniatko? Pošlite (sem) fotografiu, zaradíme ju do obľúbenej rubriky. Už čoskoro Čítajte

„Toto mesto je krásne, aj ľudia či kolegovia. Poste sa mi tu páči,“ začína rozprávanie muž, ktorý si našu stránku našiel na sociálnej sieti. Tu je jeho krátky príbeh.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písal sa 12. marec, bol piatok. Okolo 13.45 hodine stratil Ján Baráth v okolí Pereckej ulice bankomatovú kartu.

Podľa jeho slov si šiel vybrať výplatu a spraviť nákup na celý týždeň. Pred vstupom do predajne si vyberal respirátor. Nevšimol si ale, že zároveň vytratil aj kartu.

Prečítajte si

Prečítajte si Kráľovská rodina si pochutnáva na cukríkoch z Levíc Čítajte

V supermarkete chcel zaplatiť nákup. Zistil ale, že nemá čím. „Nie to ma trápilo, ako zablokovať kartu. Ale to, ako prežijem na ubytovni v cudzom meste, kde mám len kolegov z okolitých dedín,“ opísal svoju situáciu.

Kráčajúc po Pereckej ulici telefonoval so „svojou polovičkou“ a vyrozprával jej, čo sa mu stalo.

Psíka tam práve venčila mladá dvojica. Muž mal čosi v rukách, spolu so ženou sa rozhliadali po okolí. „Keď som si to všimol, podišiel som k nim, že tá karta je moja,“ opísal. Pridal, že pravdepodobne počuli jeho telefonát o strate bankomatovej karty, a tak mu ju hneď podali.

Prečítajte si

Prečítajte si Tekovské kroje ustanovili už druhý slovenský rekord Čítajte

Až spätne si uvedomuje celú situáciu. Ako nám napísal, málo ľudí si vie predstaviť, čo je to žiť na ubytovni stovky kilometrov od svojho domova a od návratu za svojimi blízkymi ich delí strata bankomatovej karty.

Preto sa chce dvojici poďakovať a odvďačiť: „Ak sa nájde ten pár, prosím, kontaktujte ma. Chcem vám poďakovať za vašu šľachetnosť. Ak sa stretneme, rád by som sa vám odvďačil. Chcel by som vám to vykompenzovať aspoň potravou pre vášho psíka. Snáď sa tu nájdete.“

Ak sa dvojica v tomto príbehu spozná, môže nás kontaktovať cez správu na FB alebo mailom: redakcia.levice@petitpress.sk

Prečítajte si