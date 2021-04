POZOR! Levice organizujú skríning v sobotu 10. 4. V nedeľu budú testovať už len dve súkromné MOM-ky

Od testovanie sme mali mať 14 dní pokoj, niekde ale naďalej potrebujeme 7-dňový test.

7. apr 2021 o 13:36 (JN)

LEVICE. Vzhľadom na ukončenie činnosti viacerých súkromných mobilných odberných miest, od 1. apríla mesto Levice zriadilo vlastné mobilné odberné miesta.

"Výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla je možné preukazovať sa až do 11. apríla, a to aj tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní. Doplnenie uznesenia vlády schválil v stredu 31. marca na rokovaní vládny kabinet, ozrejmila Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok ROZHOVOR: Vakcinačné centrum v Leviciach je už na stole Čítajte

Ako ďalej doplnila, naďalej je však potrebný najviac 7-dňový test napr. pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ a zamestnancov škôl.

"Dĺžka platnosti negatívneho testu do zamestnania závisí od stupňa varovania, v akom sa okres nachádza podľa COVID-AUTOMATU - okres Levice je aktuálne v 2. stupni varovania, tzn. zamestnanci do práce potrebujú 14-dňový test," ozrejmila Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si

Prečítajte si Máte doma marcové novorodeniatko? Pošlite fotografiu, zaradíme do obľúbenej rubriky. Už čoskoro Čítajte

Počas najbližšieho víkendu sa môžete dať bezplatne otestovať v sobotu 10. apríla na nasledovných odberných miestach zriadených mestom Levice:

- CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice - 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO: https://services.bookio.com/mesto-levice-5wdgiwjb/widget?lang=sk&fbclid=IwAR0KmqpEhfADSMGpyJ1SilTvCpVsKICCZIncpIri7K4UlJE404a_NicOPGY) otvorené v sobotu 10.04.2021 od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

Prečítajte si

Prečítajte si MOCHOVCE: Zemetrasenie zaznamenali aj seizmické stanice pri elektrárni Čítajte

- Dom športu, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3, Levice – 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO: https://services.bookio.com/dom-sportu-ull-podjavorinskej-3/widget?lang=sk&fbclid=IwAR0SZBNAOtmFSpl5ot3AUPy_cLmP6fH9wk0KQQATojH5ocwz57meOffSng8) otvorené v sobotu 10.04.2021 od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Klub dôchodcov, Ul. Priateľstva 32, Levice - 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené v sobotu 10.04.2021 od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

- Kultúrny dom Kalinčiakovo č.114 /kaštieľ - 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené v sobotu 10.04.2021 od 08:00 hod do 13:30 hod (prestávka od 11:30 do 12:30 hod).

Na odberných miestach bez rezervácie bude možné sledovať obsadenosť prostredníctvom https://odbernemiesta.sk/mesto/levice, kde budú údaje aktualizované každé 2 hodiny.

- Ladislavov dvor - vojenský mobilný odberový tím, sobota 10.04.2021 v čase 13:00 hod – 16:00 hod.

Prečítajte si

Prečítajte si Levickú nemocnicu pre príbuzných pacientov zatiaľ neotvoria Čítajte

Súkromné mobilné odberné miesta, ktoré testujú aj cez víkend:

- SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva SR), pondelok - nedeľa od 8:00 h do 16:00 h

- Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19,Levice - (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva SR), pondelok - sobota od 8:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 16:00 h

Prečítajte si