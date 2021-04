Levická mlaď sa už teší na novú sezónu

Šéftréner mládeže HK aj o sezóne poznačenej pandémiou.

8. apr 2021 o 17:55 Roman Guliš

Sezóna 2020/2021 je pre levický hokej už minulosťou. Muži v Slovenskej hokejovej lige postúpili do play-off, kde nestačili na Spišskú Novú Ves. Mládež bola bez spoločných tréningov aj zápasov, avšak bez hokeja úplne nie. Porozprával nám o tom šéftréner mládeže HK Levice Július Beňuš.

So svojimi zverencami ste neboli už niekoľko mesiacov, ako to vnímate?

Je pravdou, že súčasná situácia nás výrazne športovo paralyzuje, ale i napriek tomu hľadáme možnosti, ako byť v neustálom kontakte so svojimi zverencami. Je to pre nás trénerov zároveň výzva, ako nájsť riešenia, ktoré nám umožnia udržať kontakt s našimi chlapcami, ale aj s ich rodičmi.