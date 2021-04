Levice: Mesto testovalo už len jeden deň. V sobotu

V nedeľu boli otvorené len dve mobilné odberové miesta.

11. apr 2021 o 15:51 Jana Némethová

LEVICE. Tento víkend otvorilo mesto testovacie miesta už iba v sobotu 10. apríla. Podľa primátora Jána Krtíka vykonali 2885 testov, z nich štyri s pozitívnym výsledkom. Predstavuje to pozitivu 0,14 percenta. Popoludní vojaci testovali aj v lokalite Ladislavov Dvor, zo 100 odberov ani jeden nevykázal prítomnosť koronavírusu.

Víkend predtým, 2. – 4. apríla, boli mestské testovacie miesta otvorené dva dni, v sobotu a nedeľu. Prišlo 4988 ľudí, pozitívni boli trinásti (0,26 percenta).

Dnes (nedeľa 11. apríla) mohli záujemcovia získať potvrdenie o negativite len na dvoch mobilných odberových miestach v Leviciach. Ich počet je zredukovaný od 1. apríla. Tzv. MOM-ky sú k dispozícii sedem dní v týždni, vždy od 8. do 16. hodiny. SWOT na Ul. ČA a levická nemocnica testujú len záujemcov registrovaných cez portál ministerstva zdravotníctva.

Ako odôvodnila Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice, počet dní testovania zredukovalo mesto aj preto, lebo výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla je možné preukazovať sa až do 11. apríla, a to aj tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní.

"Naďalej však je potrebný najviac 7-dňový test napr. pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ a zamestnancov škôl. Dĺžka platnosti negatívneho testu do zamestnania závisí od stupňa varovania, v akom sa okres nachádza podľa COVID -AUTOMATU - okres Levice je aktuálne v 2. stupni varovania, tzn. zamestnanci do práce potrebujú 14-dňový test," dodala.

