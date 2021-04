Do nášho regiónu sa vráti zima. Bude silný vietor a dážď

Meteorológovia vydali výstrahy pred silným vetrom. V utorok budú na väčšine Slovenska.

11. apr 2021 o 20:50 (JN)

LEVICE. Teploty klesajúce k dvom stupňom Celzia a v utorok aj nárazový vietor.

Takéto počasie predpovedajú meteorológovia pre Levický okres v najbližších dňoch. Odvolávajú sa na predpoveď podľa modelu Aladin.

Predpoveď pre Levický okres podľa modelu Aladin. (zdroj: SHMÚ)

Najnižšia teplota, okolo dvoch stupňov Celzia, by mala byť z utorka na stredu okolo polnoci.

Najviac zrážok sa v Levickom okrese očakáva v utorok od polnoci do stredy nadránom.

Silný nárazový vietor má byť byť najbližšie tri dni, t. j. do stredy polnoci. Výstraha 1. stupňa pre Levický okres platí v utorok 13. apríla do 9. do 18. hodiny. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke.

V pondelok má byť v našom okrese 19 stupňov, daždivo. V utorok 5 stupňov s dažďom. V stredu 6 stupňov a oblačno.

Výstrahy SHMÚ na najbližšie dni. (zdroj: SHMÚ)