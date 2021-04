Základná škola Saratovská 85 Levice – líder vzdelávania v Levickom okrese

Škola má za sebou úspešnú 32-ročnú existenciu.

12. apr 2021 o 16:36 (PK)

LEVICE. Nie je jednoduché dosiahnuť konkrétny cieľ alebo métu, podstatne ťažšie je však vysoké ciele dosahovať pravidelne a obhajovať najvyššie méty.

Každý školský rok začína v septembri a končí v júni a je potrebné pracovať tak, aby sme dokázali naplniť vysoké nároky súčasnosti a zároveň vytvárať priaznivú klímu pre harmonický rozvoj mladých ľudí. Základná škola Saratovská 85 Levice, hovorovo nazývaná aj 6. ZŠ Levice alebo jednoducho „šestka“, svojím prístupom a výsledkami počas 32-ročnej existencie dokázala, že sa to dá.

"Formálne o tom vypovedá aj hodnotenie nezávislého inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, kde sa naša škola pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach, dokonca v celkovom hodnotení za posledné roky je hodnotená ako najlepšia škola v okrese Levice a v Nitrianskom samosprávnom kraji sa v tomto dlhodobom rebríčku škôl umiestnila na 3. mieste," hovorí PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ Základnej školy Saratovská 85 Levice.

"Osobne považujem formálne hodnotenie za veľmi dôležité, lebo dáva reálny základ na určité postavenie v porovnaní s inými školami na základe konkrétnych výsledkov, avšak za rovnako dôležité považujem to, ako sa v našej škole cítia žiaci, personál a v neposlednom rade, aký majú k škole vytvorený vzťah rodičia či iní príbuzní. Tieto často nehmatateľné veci sa nedajú dosiahnuť zo dňa na deň alebo švihnutím čarovného prútika, preto je jedným z našich hlavných cieľov práve vytvorenie pozitívnej a priateľskej atmosféry, ktorá sa prenáša aj do vyučovacieho procesu," pridáva.

Vyučovací proces v 6. ZŠ je tvorený tak, aby bol v rovnováhe fyzický aj psychický vývoj detí, predovšetkým v súčasnej dobe, keď je tá fyzická stránka vývoja zanedbávaná.

"Športové aktivity podporujeme predovšetkým v spolupráci so Školským basketbalovým klubom ŠBK JUNIOR Levice, ktorý vznikol v roku 1992 práve na našej škole a mnoho mladých športovcov vyšlo z našich športových tried, pričom v súčasnosti sú mnohí z nich aktívni športovci na najvyššej úrovni. Nie je to ale zďaleka jediná forma fyzickej aktivity, o všeobecný telesný rozvoj sa staráme od začiatku školskej dochádzky prostredníctvom atletiky, pričom na našej škole funguje aj školský atletický klub, ktorý väčšina detí navštevuje predovšetkým v popoludňajších hodinách. Výsledky týchto atletických a ostatných športových aktivít na 1. stupni sa odzrkadľujú vo väčšej ochote a pripravenosti na športové aktivity u väčších detí na 2. stupni, z čoho profituje nielen škola svojimi výsledkami v športových súťažiach, ale predovšetkým samotné deti svojím zdravým životným štýlom," približuje riaditeľ športovú stránku.

Podľa jeho slov maximálny dôraz kladie škola na kvalitu vyučovacieho procesu, čoho výsledkom sú nielen vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach na celoslovenskej úrovni, ale predovšetkým vo výbornom uplatnení v ďalšom štúdiu a ďalej v profesionálnom živote. Samozrejmosťou je vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, vo vyšších ročníkoch rozšírené o hodiny konverzácie, či kvalitná výučba aj iných jazykov, predovšetkým nemčiny. Prírodné aj spoločenské vedy sú taktiež vyučované kvalitnými a kvalifikovanými pedagógmi, pravidelné vynikajúce výsledky súťaží ako aj Testovania 5 a Testovania 9 či úspešne vykonané prijímacie skúšky na stredné školy hovoria o kvalite vzdelávania jasnou rečou. Nemenej dôležité sú však aj ostatné činnosti, ktoré k patria k životu školy. Väčšina žiakov 1. stupňa navštevuje v popoludňajších hodinách Školský klub detí, kde sa im venujú vychovávatelia a vychovávateľky. Veľkou devízou školy je aj vynikajúco zabezpečené stravovanie, o čom svedčí skutočnosť, že v školskej jedálni sa stravujú takmer všetci žiaci aj personál.

Zapojenie školy do mnohých projektov umožňuje zvyšovať jej úroveň, nakoľko bez úspešných projektov by nebolo možné nielen kvalitne vybaviť školu z materiálneho hľadiska, ale podstatné je viesť deti ku komplexnému vnímaniu sveta. Za všetky vzdelávacie projekty spomeniem napr. projekt Zelená škola, do ktorého je škola už mnoho rokov úspešne zapojená a pomáha vychovávať deti k pozitívnemu vzťahu k prírode. Mnoho projektov má aj ekonomicko-vzdelávací efekt, predovšetkým v oblasti informačných technológií, keď škola disponuje 4 modernými PC učebňami s najmodernejšou výpočtovou technikou. Takisto kladú veľký dôraz na moderné vyučovanie cudzích jazykov, predovšetkým anglického, v škole sú 4 jazykové laboratóriá a učebne s najmodernejšou technikou.

"Život v škole nie je len o výsledkoch, aj keď tie naša škola dosahuje naozaj vynikajúce. Je predovšetkým o ľuďoch, o vzťahoch a vzájomnej dôvere, na čo kladieme maximálny dôraz. Veď predsa každý rodič chce dať svoje dieťa do dobrej školy, ktorej môže dôverovať nielen po stránke vzdelania, ale aj spokojnosti a radosti dieťaťa. Snažíme sa, aby všetky tieto atribúty boli naplnené a pokiaľ vznikne problém, v zárodku ho riešime. V neposlednom rade považujem za potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu so zriaďovateľom školy, ktorým je mesto Levice. V podstate neexistuje problém, ktorý by sme spoločnými silami nedokázali úspešne zvládnuť. Verím, že tak, ako sú zamestnanci hrdí na to, že pracujú v našej škole, sú takisto spokojní aj rodičia a ich deti – naši žiaci. Som pevne presvedčený, že spoločnými silami a vzájomným porozumením sa tieto ciele naozaj dajú naplniť," dodáva Peter Kriška, riaditeľ Základnej školy Saratovská 85 Levice.