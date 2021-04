Unikátne hodiny, zrkadlá a lustre tvorí Levičanka z hliny

Netradičné diela našli domov v Austrálii, New Yorku aj Viedni.

18. apr 2021 o 1:10 Natália Číková

LEVICE. Pri pohľade na diela, ktoré vyrába šikovná Levičanka Slávka Prevendarčíková, je ťažké určiť dominantný motív a jasne ho pomenovať.

Vynikajú farebnosťou a nápaditosťou, ktorá v mnohých z nás vyvolá predstavu, ako by sa vynímali na bielej stene a oživili náš príbytok. Jej výrobky by sme našli aj v známej galérii v Hudertwasserhaus vo Viedni. Odtiaľ sa už dostali do celého sveta - do New Yorku, Francúzska či Austrálie.

Prvé kontakty s hlinou

Pani Slávka však nie je zaujímavá iba svojou jedinečnou tvorbou, ktorá nesie jej nezameniteľný rukopis. K práci s hlinou sa dostala ešte v porevolučnom období, keď pracovala v levickom kultovom kníhkupectve s galériou.

„Bolo to miesto stretnutí s veľmi inšpiratívnymi ľuďmi. Jedným z nich bol aj fotograf a keramikár Gabriel Kosmály, ktorý ma oslovil s ponukou, či si to