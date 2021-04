Hrať tretiu ligu je pre Kalnú odmenou

Tvrdí brankárska opora tímu.

15. apr 2021 o 16:58 Roman Guliš

Brankár Michal Guťan v zápas ME policajtov 2020 Slovensko – Česko (0:0) v Prahe. (Zdroj: MG)

Už druhú sezónu má na futbalovej mape III.ligy – západ svoje miesto aj Kalná nad Hronom. Žiaľ, obe sezóny poznačila výrazným spôsobom pandémia koronavírusu, čo pocítili aj v KFC.

Futbalisti KFC Kalná nad Hronom sú v tretej lige po neúplnej jesennej časti ročníka 2020/2021 na 11. mieste tabuľky. Do života klubu na jeseň nepríjemne zasiahol COVID, v prestávke odišiel tréner. Aj o tom sme sa porozprávali s brankárom mužstva a zároveň funkcionárom klubu Michalom Guťanom.

Ako ste v Kalnej spokojní s umiestnením a výkonmi po neúplnej jeseni?

Čo sa týka jesennej časti, tak tu musím povedať, že pre nás to bola naozaj špecifická jesenná časť. Po skvelom vstupe do sezóny, keď sme po dvoch kolách mali na konte štyri body (remíza doma s P. Bystricou 2:2, výhra v N. Zámkoch 2:0), nasledovala pre nás bohužiaľ povinná dvojtýždňová preventívna COVID karanténa. Hráč N. Zámkov mal po zápase pozitívny test. To pre nás znamenalo zastavenie dobre rozbehnutého ročníka.

V rámci tejto karantény sme prakticky 14 dní nemohli nič robiť, následne sme mali týždňový odklad ďalšieho zápasu, kvôli konsolidovaniu tréningového procesu. Prakticky sme na jeden celý mesiac vypadli z tréningového a najmä zápasového rytmu, čo sa automaticky prejavilo v neskoršom priebehu súťaže. Aj na základe vyššie uvedených skutočností môžeme skonštatovať, že s doterajším umiestnením vrátane hodnotenia doterajších výkonov mužstva v jesennej časti panuje vo všeobecnosti spokojnosť, aj keď vo vedení sme toho názoru, že mužstvo i napriek okolnostiam, ktoré ho postihlo, malo na viac.