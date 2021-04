Futsal s futbalom vie vhodne skĺbiť

Brankárske remeslo vôbec nevníma ako nevďačné.

28. apr 2021 o 17:14 Roman Guliš

Je oporou Futsal Teamu Levice v našej najvyššej futsalovej súťaži a zároveň háji farby ŠK Thermál Podhájska v V. Lige – Východ. S brankárom Erikom Bielikom sme sa porozprávali aj o tom, aké sú rozdiely v chytaní vo futsale a futbale.

Ako si sa dostal vlastne k brankárskemu remeslu?

S futbalom som začínal ako šesťročný v prípravke v Leviciach. Začínal som ako hráč v poli, ale do brány ma to lákalo od malička. Chytať som však začal, až keď som mal 11 rokov. Najviac ma pritiahol k brankárskemu remeslu Peter Molnár, ktorý bol od malička mojím veľkým brankárskym vzorom. Sprevádzal moje prvé brankárske kroky a dá sa povedať, že práve on mi najviac pomohol.