Patrioti dominovali aj v hlavnom meste

Levičania majú semifinálový mečbal.

29. apr 2021 o 13:01 Roman Guliš

NIKÉ SBL

Semifinále: 2. zápas

Inter Bratislava – Patrioti Levice 63:78 (14:21, 16:15, 21:18, 12:24). Stav série 0:2.

Opäť sa ďalšia semifinálová konfrontácia začala svižne, Beručka s Lopezom síce vybojovali pre Inter mierne vedenie, ale Levice výrazne nezaostávali. Rýchlo vyrovnali dianie na palubovke a keď sa k tomu pridal mimoriadne produktívny a sebavedomý Krajčovič, tak z toho bolo vedenie 21:14 po prvej štvrtine. Aj druhá 10-minútovka začala pre Patriotov dobre, zaznamenali 6 bodov v rade a takmer 3 minúty nepustili domácich k žiadnym bodom. Z dvojciferného náskoku sa však po miernom výpadku podarilo „žlto-čiernym“ niečo ukrojiť, ale na polčas išli hostia za priaznivého stavu 36:30.

Levičania zvládli aj prestávku, po nej sa vrátili k dvojcifernému vedeniu. Na palubovke bola čoraz evidentnejší boj o každú loptu a kôš, Inter sa dokázal takmer dokonale vrátiť do zápasu. Viackrát sa dotiahol takmer do vyrovnaného stavu, ale ani v jednom prípade neotočil. Pred záverečnou časťou svietil na tabuli pre levický kolektív priaznivý stav – 54:51. Ako dôležitý a v podstate rozhodujúci sa ukázal úvod do štvrtej štvrtiny, 6 bodov v rade v podaní Patriotov, ich dostal opäť do komfortnej zóny. Bez väčších problémov ustáli koncovku a dokráčali k semifinálovému mečbalu.

TH: 15/10 – 10/6, Fauly: 19 – 15, Trojky: 5 – 14, Rozhodovali: Ženiš, Fuska, Bara

Inter: Lopez 22, Beručka 12, Körner 7, Fusek 4, M. Malovec 0 (Shelton 12, Musil 6, T. Malovec a Randuška 0)

Patrioti: Krajčovič 28, McCallum 14, Abrhám a Wade-Chatman po 12, Bojanovský 8 (Juríček 4, Bachan, Danielič a Volárik 0)

POVEDALI PO ZÁPASE

Oleg Meleščenko, tréner Interu: „Bol to play-off zápas. Bojovali sme. Ukázali sme, myslím, maximum pre tento moment. Levice boli lepšie. Ak dovolíte dať súperovi 14 trojok na zápas, zo 78 bodov dostanete 42 trojkami… pritom nemôžem povedať, že by sme neboli agresívni. Asi je to ale náš momentálny strop. Neskladáme zbrane a ideme bojovať do Levíc.“

Jaroslav Musil, hráč Interu: „Bol to určite lepší zápas ako ten, ktorý sme odohrali v Leviciach. Mali sme väčšiu energiu, ale stále sme boli v mínuse. Mali veľký náskok. Prvá štvrtina nám zase nevyšla, no dokázali sme sa vrátiť späť, zomknúť. V kľúčových momentoch sme potrebovali ubrániť, odstaviť, doskočiť, a to sa nám nepodarilo, takže séria je 0:2.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Bola to bojovnosť a tímové poňatie hry, čo rozhodlo. Klobúk dole pred chlapcami. Z našej strany to bol rovnako bojovný a rovnako koncentrovaný výkon ako v sobotu. Chalani to oddreli možno aj cez nejaké boliestky a so sebazaprením, ale tímovo.“