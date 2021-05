V Kalnej sú na reštart súťaže pripravení.

KFC odohral už aj prípravný zápas.

5. máj 2021 o 9:22 Roman Guliš

Jeden z dvoch účastníkov tretej ligy z Levického okresu KFC Kalná nad Hronom informoval svojich fanúšikov na svojej webovej stránke o aktuálnej situácii v klube pred pokračovaním súťaže. Posledné správy od zástupcov ZsFZ , SFZ a hlavne zodpovedných za nariadenia, hovoria o tom, že by sa to mohlo rozbehnúť, aj keď s určitými opatreniami, ktoré budú musieť kluby dodržiavať. Podľa oficiálnych uznesení a v závislosti od celkovej epidemiologickej situácie, mal by sa ročník 2020/2021 dohrávať od 30. mája až do 27. júna poslednými piatim jesennými kolami. Pre KFC Kalná nad Hronom to znamená nasledovný program: