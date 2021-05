Doma má unikátnu zbierku svadobných šiat. Sú aj 80-ročné

V obývačke sa niekedy zíde 130 neviest. Šaty sú bizarné.

15. máj 2021 o 1:10 Jana Némethová

IŇA. Smeje sa, že týždeň pred vlastnou svadbou ešte nemala svadobné šaty. Dnes sa môže 40-ročná Jana Mládek Rajniaková pochváliť ich slušnou zbierkou, ktorá je momentálna na poradovom čísle 130. Najstaršiu róbu mala nevesta oblečenú pred takmer 80 rokmi.

Aby toho v rodinnom dome v malej obci v Levickom okrese nebolo málo, zhromažďuje aj svadobné fotografie a príbehy žien, ktorých šaty skončili v jej zbierke. Niektoré sú vskutku bizarné.

Šaty nula

Ako Iňanka hovorí, zberateľstvo odštartovala náhoda: „Známi nás zavolali do starého domu, ktorý vypratávali, aby sme si vybrali, ak sa nám niečo bude hodiť. Bolo to v roku 2012.“

V tom čase s manželom zbierali staré nábytky a všetko, čo dýchalo históriou a príbehmi.

Po príchode do domu ale zostali zaskočení, lebo okrem jednej skrine v prednej izbe nebolo v dome nič. Keď pani Jana skriňu otvorila, viseli v nej svadobné šaty aj s dlhým závojom a korunkou. „Šiat som sa ujala, bolo mi ľúto ich tam nechať. Doma som ich vyprala, vybielila, závoj naškrobila a uložila do truhlice. Dnes ich volám šaty nula, pretože založili moju zbierku.“

Netrvalo dlho a čoskoro sa jej uľútostilo ďalšieho nevestinho odevu, ktorý mal skončiť v koši. „A potom som na povale rodičovského domu našla svadobné šaty mojej starej mamy a aj mojej mamy. No a došlo mi, že mám aj vlastné šaty. Keď som to spočítala, zistila som, že mám už celkom slušný počet šiat z rôznych období a že ma svadobná móda začína volať na prieskum,“ hovorí vyštudovaná etnografka nitrianskej univerzity.

Vojnové šaty

K dnešnému dňu má v zbierke 130 modelov a ďalšie sú na ceste. K nim má aj rôzne závoje, korunky, rukavičky.

„Najstaršie šaty v zbierke sú z roku 1943 a poslala mi ich pani Danka Csigili Masopustová, ktorá ich mala po svojej starej mame Kataríne Biskupičovej. Sú naozaj nádherné, len také malinké, že by ich v dnešnej dobe oblieklo 10-ročné dievča,“ ukazuje kuriozitu svojej súkromnej zbierky.

V nej sa dá vidieť, ako sa rokmi menili trendy a vkus neviest.

„Svadobná móda vychádzala z dobovej módy a tak je pochopiteľné, že sa v nej veľmi pekne dajú odsledovať charakteristické znaky odevov toho-ktorého módneho obdobia. Či už podľa látky alebo podľa strihu alebo aj podľa zdobenia,“ približuje zberateľka a pridáva: „Cez svadobné šaty sa dá dokonca odčítať aj charakter celého obdobia, nielen módy.“ Napríklad v povojnových rokoch, kedy bol nedostatok všetkého, vrátane látok, šili svadobné šaty z toho, čo bolo najdostupnejšie – zo silónovej látky určenej na padáky a balóny. Poprípade sa už vopred počítalo s tým, že nákladné svadobné odevy nebudú len na jednu príležitosť, a tak ich strihom prispôsobili tak, aby sa po skrátení alebo zafarbení dali používať aj bežne.

Mini aj maxi

Šesťdesiate roky má Jana Mládek Rajniaková najradšej: „Svadobnej móde 60. roky priali - neexistovali limity alebo obmedzenia, šaty boli hravé, pôsobivé, elegantné a pritom veľmi korešpondujúce so svetovou módou.“

Z tohoto obdobia má šaty dlhé, ale aj siahajúce pod kolená, ku kolenám, nad kolená, no aj celkom mini, končiace tesne pod zadkom.

Látky z tohto obdobia boli taktiež rozdielne - od brokátov, cez silóny, umelé čipky.

Sedemdesiate roky sú zas podľa zberateľky definované dlhými róbami, medzi bielu sa vmiešava zelená, modrá farba či dokonca farebná výšivka na niektorej časti odevu. Strih bol jednoduchý, žiadne veľké strihové kúzla. Išlo o tzv. princesový strih, poprípade o jednoduchú vrchnú časť prišitú na kruhovú sukňu a podobne. Každopádne dominoval umelý materiál.

Čo so šatami? Darujte ich zberateľke!

Rôznorodá zbierka pozostáva na 99 percent z darov. Šaty tu dostávajú druhú šancu na život. Ako hovorí, o to viac si darované svadobné róby váži, lebo vie, že nie všetky ženy sa vedia vzdať spomienky na svoj veľký deň.

„Šaty nevykupujem, stále zostávam verná svojej vízii vyskladať zbierku z darovaných šiat. A vážim si každú jednu ženičku, ktorá si ma nájde, najčastejšie cez internet alebo cez niekoho, kto mi už šaty daroval, osloví ma, šaty mi pošle a pridá k nim aj zaujímavú historku či fotku. Každej hovorím, že šaty sú u nás v dobrej spoločnosti a je o nich skvele postarané.“

Majú svoje príbehy

Majiteľka zbierky pozná aj mnoho príbehov mladých neviest. Ako s úsmevom hovorí, šaty bez neho by boli len kúskom peknej veci: „To zaujímavé, príťažlivé sa skrýva práve v príbehu, v skutočnosti, že šaty žili, že boli niečie, ušité pre niekoho a na niekoho, kto si ich vysníval. Tých príbehov viem minimálne toľko, koľko mám v zbierke šiat a rozprávať by som ich mohla hodiny.“

Podľa nej sú zaujímavé napríklad tie, v ktorých sa sestry - dvojičky vydávajú v rovnaký deň a nechávajú si ušiť rovnaké šaty. Alebo príbeh o šatách z nemeckého modelového domu, ktoré sa dostali na Oravu v roku 1980. Stáli takmer 5-tisíc korún, čo bola v tých časoch nepredstaviteľná investícia do šiat. Alebo historky o šatách, ktoré si nevesta nechala ušiť, ale potom museli vyše roka čakať. Situácia v roku 1968 nedovolila budúcemu ženíchovi, aby prišiel do Československa a musel úplne prerušiť kontakty so svojou snúbenicou. „Nakoniec však všetko dobre dopadlo, svadba bola a šaty sú dnes u mňa,“ ukazuje odev, ktorý tvorí zbierku s ďalšími šatami z Kanady. Neveste ich poslali príbuzní na konci 50. rokov, tá si ich ale neobliekla. Na obrade ich neskôr nemala ani jej sestra, ani sesternica. Dodnes sú ako nové, krásne naškrobené, v pôvodnej krabici s názvom obchodného domu, kde boli kúpené.

O šaty sa treba starať

Ako hovorí zberateľka, všetkým šatám treba venovať starostlivosť: „Periem ich, bielim, vetrám, žehlím, obšívam. Jedny šaty raz ku mne prišli ako maslové, no podľa fotky sa mi zdali ako biele. Nedalo mi to, tri dni vkuse som ich namáčala vo vlažnej vode a v špeciálnom roztoku zo sódy bikarbóny a na tretí deň z nich vyliezli snehovo biele šaty. Bielenie je občas vážne beh na dlhú trať.“

Keď je odev technicky v poriadku, prichádza archivácia. „Šatám pridelím číslo, do písanky si poznačím všetky údaje, ktoré k nim mám, údaje o darcovi, aby som ho mohla kontaktovať, ak to bude potrebné, vytvorím si špeciálnu zložku, kde si vložím fotku šiat, fotku nevesty v tých šatách a aj sprievodný list, ak mi ho majiteľka šiat poslala. No a potom už len rozhodnúť, či šaty odložím v truhlici alebo môžu visieť aj na vešiaku,“ opisuje odborný postup zberateľka a pridáva, že raz za čas všetky róby vyberie, skontroluje a vyvetrá.

Veľkú podporu má v rodine: „Nielenže vymýšľajú, čo so zbierkou, ale aj aktívne šaty hľadajú.“

Manžel pani Jany si už na „kontrolu“ zbierky zvykol. Občas poznamená, že má pocit, ako by v obývačke sedela stovka neviest a ich životov. Rodičia si zas odkladajú všetky články, kde je o ich dcére a jej zbierke zmienka.

Prvé výstavy

Tá má s ňou plán. „Zbierka je čoraz väčšia a pevne verím, že sa bude naďalej rozrastať. Šatám by som dopriala výstavu. A potom by som im rada darovala stabilné miesto v podobe statickej výstavy v nejakom malom, tematickom múzeu. Neskromne poviem, že v mojom múzeu, kde by si ich mohli prísť pozrieť nielen ich pôvodné majiteľky, ale aj všetci, ktorých zaujíma svadobná móda. No to je zrejme hudba budúcnosti,“ naznačuje, aký osud by svojej zbierke rada dopriala.

Nateraz sa môže tešiť z toho, že v týchto dňoch časť jej kolekcie uvidia návštevníci v Západoslovenskom múzeu v Trnave a v lete aj v Liptovskom Mikuláši.