Futsal Team Levice sa z Lučenca vracal bez bodu

Výkony levického mužstva zhodnotil jeho kapitán.

12. máj 2021 o 15:50 Roman Guliš

Prvý májový víkend cestovali futsalisti FT Levice na Futsal Cup do Lučenca, kde odohrali dva zápasy.

Sobota

Futsal Team Levice – MŠK Žilina FUTSAL 1:6 (0:1)

Levice vstúpili do zápasu celkom aktívne, veľmi dobre hral na pozícii pivota Ján Adami, avšak jeho aktivita nebola odmenená gólom. Na presný zásah sa čakalo, padol v jedenástej minúte, kedy po strele Krištofíka do žrde ostal osamotený Bevelaqua a zblízka prekonal Bielika.

Po zmene strán si „Šošoni“ vytvorili rozhodujúci náskok. Prispel k nemu Hudek a vlastným gólom Filip Molnár. Ten istý hráč síce svoju chybu odčinil a upravil na 1:3, no zakrátko prišiel ďalší vlastný zásah od Gajdácsa. V závere skóre uzavreli Štrbák a Matejov.

Góly: 28. Molnár – 11. Bevelaqua, 24. Hudek, 27. Molnár (vl.), 29. Gajdács (vl.), 35. Štrbák, 39. Matejov. Rozhodovali: Havrila, Šeršeň, Cisko. ŽK: Matejov.Hralo sa bez divákov v Lučenci.

Levice: Bielik (Pecho) – Chamilla, G. Švec, Adami, Gajdács, Rakica, Jakubík, Gabaš, Macho, Molnár, Vígľaš

MŠK: Herko (Holák) – Štrbák, Hudek, Krištofík, Marušinec, Kaštan, Hazda, Krško, Bevelaqua, Koricina, Matejov.