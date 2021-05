Levice: Od zajtra sa začína zber kuchynského odpadu

Rodinné domy majú hnedé nádoby, byty dostali košíky.

16. máj 2021 o 1:10 (JN)

LEVICE. V meste začína od 17. mája so skúšobným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, tzv. BRKO.

„V lokalitách s rodinnými domami ešte stále prebieha rozdávanie hnedých nádob na zber BRKO. Tam, kde sú už dodané, občania môžu nádoby vyložiť pred svoju nehnuteľnosť a v deň vývozu komunálneho odpadu budú aj tieto vysypané,“ povedala Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice.

Podľa jej slov prvé dva zbery budú vykonané súbežne aj s vývozom komunálneho odpadu, bez ohľadu na to, aký týždeň práve je. Od 31. mája, t.j. párny týždeň, budú vysypané už len 120-litrové čierne nádoby s komunálnym odpadom a od 7. júna, t.j. nepárny týždeň, sa budú vysýpať už len hnedé nádoby s BRKO. „Takto, striedavým spôsobom, pôjde zber po celý rok - t.j. párny týždeň komunálny odpad, nepárny týždeň BRKO,“ zhrnula.

V lokalitách s bytovými domami začne zber kuchynského odpadu taktiež od 17. mája, a to 2-krát týždenne v deň vývozu komunálneho odpadu. Do konca mája si domácnosti v bytových domoch môžu prevziať malú nádobu na zber BRKO – košík, na Poľnej ulici č. 4 v Klube dôchodcov, a to v pracovných dňoch od 10. do 16. hodiny, v stredu do 17. hodiny.