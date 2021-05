Okres Levice: Hladiny tokov nebezpečne stúpli. Padali stromy

Na Sikenici, Ipli, Hrone, Podlužianke, Krupinici a Štiavnici vyhlásili povodňové stupne.

18. máj 2021 o 13:18 Jana Némethová

OKRES LEVICE. Zvýšené hladiny zaznamenali na Sikenici, Hrone, Ipli, Podlužianke, Krupinici aj Štiavnici v pondelok 17. mája napoludnie.

Niektoré prekročili najvyšší tretí stupeň povodňovej aktivity. Napríklad na Sikenici, ktorá pramení v Štiavnických vrchoch, preteká viacerými obcami Levického okresu a pri Šarovciach sa vlieva do Hrona.

Obavy pri Leviciach

Hladinu 477 centimetrov odčítali na Sikenici o polnoci z pondelka 17. mája na utorok na stanici v Kalinčiakove. Vyhlásený tu bol najvyšší tretí povodňový stupeň.

Voda v koryte začala stúpať napoludnie. Z potoka, ktorý bežne máva do 40 centimetrov, sa stal živel. Výška hladiny sa zdvihla 10-násobne. Podľa obyvateľov z mestskej časti Kalinčiakovo siahala až k mostu. Ľudia s obavami sledovali, ako Sikenica naberala na sile. Obávali sa, aby sa nevyliala do záhrad a nezaplavila pivnice rodinných domov. Skúsenosti už mali v minulosti. „Snáď sa nezopakuje rok 1999,“ komentovala obyvateľka na sociálnej sieti.

Voda stekala ak z vrchu

Aj v Bátovciach, ktoré sú proti prúdu nad Kalinčiakovom, sa Sikenica predviedla.

„Po výdatných dažďoch dosiahla hladina vody 17. mája popoludní v Sikenici 3. stupeň povodňového nebezpečenstva. Problémy robili vody stekajúce z polí. O 15.40 hodine vyhlásil starosta v obci 3. stupeň ohrozenia,“ priblížil Štefan Ráchela, obyvateľ Bátoviec.

„Najväčší problém v obci spôsobila voda stekajúca z Ruského vrchu v okolí bývalého mlyna. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu miestnych dobrovoľných hasičov sa situácia znormalizovala,“ opísal situáciu v obci.

Hladina Sikenice kulminovala vo večerných hodinách, keď voda obkolesila zrekonštruovanú a v ten deň skolaudovanú čističku odpadových vôd. Podľa slov Bátovčana boli zaplavené aj lúky pri Jalakšovej. „V nočných hodinách už hladina klesala. Hladina vody v Jabloňovke dosiahla na vodomernej stanici v Pečeniciach iba 1. stupeň a aj Vodnou stavbou Bátovce bola regulovaná. V nočných hodinách už hladiny klesali,“ dodal.

Vysoké hladiny

Prvý a druhý stupeň povodňovej aktivity pretrvávali ešte aj dnes pred poludním. Podľa SHMÚ hranicu druhého stupňa, hladinu nad 330 cm, namerali na stanici v Horných Semerovciach na rieke Štiavnica, ktorá je v oblasti Dolného Ipľa. V pondelok napoludnie mala iba 61 centimetrov. Po výdatnom daždi stúpla voda vo koryte okolo polnoci z pondelka na utorok až na 399 centimetrov. Tesne tak atakovala tretí povodňový stupeň (400 cm).

Ipeľ vo Vyškovciach nad Ipľom má aj dnes napoludnie hladinu 412 centimetrov, čo tento tok zaradilo do prvého stupňa.

Situácia na Hrone

Vodohospodári mali pohotovosť, vykonávali zabezpečovacie práce. „Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade potreby budeme operatívne reagovať,“ reagoval Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

„V úseku horného Hrona je k dnešnej 6. hodine ustálenosť pri vysokých vodných stavoch až mierny pokles, na strednom a dolnom Hrone mierny až výrazný vzostup, na jeho prítokoch ustálenosť pri vysokých vodných stavoch až pokles vodných hladín,“ priblížil stav spred pár hodín.

Na Vodnom diele Veľké Kozmálovce sa riadia aktuálnou situáciou hladín vodných tokov nad stavbou. „Aj vďaka manipulácii je možné pozitívne ovplyvniť hladiny vodných tokov pod stavbou. K dnešnému ránu, o 6. hodine je VS Veľké Kozmálovce naplnená na 74 percent celkového objemu a odtok z nádrže bol zohľadnený v závislosti od prítoku do nej,“ dodal s tým, že náletové dreviny a prípadný odpad, ktoré sa do toku dostali vplyvom zvýšených hladín, budú odstraňované po opadnutí povodňovej aktivity.

Polámané stromy

V Levickom okrese mali hasiči 17. mája tri výjazdy. O pol jedenástej dopoludnia odstraňovali padnutý strom na Pereckej ulici v Leviciach. Vysoký strom prehradil tok Perec a zasahoval až do cesty.

Popoludní pred štvrtou mali výjazd na Uhliská. „Odstraňovali prekážky – kmeň v potoku, ktorý bol vybrežený,“ informovala Andrea Červočová, hovorkyňa KR HaZZ Nitra. Stromy boli aj pod mostom.

O štvrť hodinu neskôr volali hasičov zo Šiah k ďalšiemu odlomenému stromu. Tentoraz v Plášťovciach zablokoval oba jazdné pruhy, na ceste sa tvorili kolóny.

V súvislosti s nepriaznivým počasím a intenzívnym dažďom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obcí Bátovce, Bohunice, Plášťovce, Tehla.