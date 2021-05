V druhom zápase tesná výhra Spišiakov

Patrioti budú čeliť prvému mečbalu.

21. máj 2021 o 15:43 Roman Guliš

Niké SBL

2. zápas finále play off:

Spišskí Rytieri – Patrioti Levice 76:72 (13:20, 25:19, 19:16, 19:17). Stav série 2:0.

Druhý finálový duel začal opatrnejšie, ale aj od úvodu bol vyrovnanejší. Z prvotného streleckého trápenia sa stala v úvodnej štvrtine trojková výmena. Za hostí sa zastreľoval Wade-Chatman, 7 bodmi v rade dostal svoj tím do mierneho trháku. Úvodnú časť vyhrali Levičania 20:13.

V druhej 10-minútovke pokračovalo rovnocenné dianie z oboch strán. Spišiaci sa vždy dokázali bodovo priblížiť, vo veľkej miere sa o to staral Nikolič, ale v prvom polčase neprišlo z ich strany k obratu. Rozohrávači Patriotov Krajčovič s Wade-Chatmanom sa napokon postarali o to, že sa do šatní šlo za najtesnejšieho možného vedenia ich tímu – 39:38.