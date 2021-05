Do levickej prírody sa po viac ako 22 rokoch vrátili mloky

Samček pripomína vodného dráčika vďaka lemu s dúhovým sfarbením.

28. máj 2021 o 1:10 (ŠČ)

LEVICE. Určite si niekto zo starších Levičanov ešte spomenie na vodné jašteričky, ako ľudia mloky volali. Vyskytovali sa v jazierku mestského parku. Bolo to v 80. a začiatok 90. rokov. Keď jazierko vyschlo, mloky vymizli.

Pôvod mlokov je doposiaľ zahalený tajomstvom. Nepodarilo sa ich nájsť ani vo voľnej prírode Levíc. Do knižky venujúcej sa obojživelníkom a plazom mesta Levíc, ktorú vydalo Tekovské múzeum, sa dostali len ako spomienka na ich starší výskyt. No teraz, po viac než 22 rokoch sa stalo niečo, s čím nikto nerátal. Vďaka úsiliu levického milovníka živej prírody Petra Hoffmanna sa tento druh podarilo zaznamenať. „Nuž, o tejto lokalite som doposiaľ ani len netušil. Je to priam ako zázrak, že sa mloka u nás podarilo nájsť," vraví Peter, ktorý zablúdil k jarku za Perecom a poľom. „Je možné, že ide o jarok, ktorý je plnený spodnou a dažďovou vodou, no ani na mape ho človek nenájde. Leží vedľa Chráneného areálu Levické rybníky a Perecom. Prakticky uprostred ničoho," dodáva Peter Hoffmann.

„Mlok bodkovaný sa na ploche Levických rybníkov a v parkovom jazierku uprostred Levíc v minulosti skutočne vyskytoval a, dokonca, na Levických rybníkoch sme zaznamenali výskyt aj ďalšieho nášho mloka hrebenatého, no odvtedy sme ho tu už viac nenašli," doplnil ďalší levický milovník živej prírody Štefan Čambal.

Mlok bodkovaný, ktorého starší názov je obyčajný, obýva skoro celú Európu smerom do západnej Ázie, okrem Portugalska, Španielska, juhu Francúzska, severnej Škandinávie a stepných oblastí Ruska a Ukrajiny. Dorastá do dĺžky 11 cm. Dožíva sa do 20 rokov. Samce sú trochu väčšie ako samice. Samce a samice sú hnedé alebo olivové s červeným alebo oranžovým bruchom a čiernymi škvrnami. Samce majú stredom chrbta vedený tmavý pás, samice majú vedľa stredu tela vedené dva pásy a samcom sa počas obdobia párenia zvýrazní sfarbenie, pričom na spodnej časti zvýšeného chvostového lemu sa im objaví dúhové sfarbenie. Práve vďaka lemu samček pripomína "vodného dráčika".

"Nám sa na lokalite so stojatou vodou podarilo opakovane zaznamenať výskyt minimálne jedného samca a 3 až 4 samíc, ktoré boli plné vajíčok. Aj to, spolu s neprístupnosťou a odľahlosťou lokality dáva veľkú nádej, že tento druh nádherného mloka bude aj do budúcna súčasťou levickej prírody," dodáva Štefan Čambal. Oboch herpetológov čaká preskúmanie lokality, ktorá, ako možno predpokladať, môže v sebe ukrývať ešte nejedno prekvapenie.